Cunhado de Clóvis, o arrumador José Lourenço trabalha no setor há 30 anos e disse que está revoltado com a falta de segurança Crédito: Caique Verli

A despedida do arrumador Clóvis Lira, de 52 anos, um dos mortos no acidente dentro do porão de um navio atracado no Portocel, foi marcada por muita comoção e cobrança por mais segurança no setor portuário. Parentes e amigos de Clóvis afirmam que a embarcação não tinha um equipamento que detecta e alerta sobre a concentração de gases tóxicos, que poderia ter salvo a vida dele e dos outros dois que morreram na tragédia. A principal suspeita das mortes é de intoxicação. No atestado de óbito de Clóvis, segundo familiares, consta morte por causa indefinida. O laudo que vai apontar o que causou a morte deve sair em até 30 dias

O velório aconteceu na casa onde Clóvis morava com a esposa há mais de 30 anos, em Aribiri. O corpo foi enterrado na manhã desta quinta-feira (26) no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta.

Um dos três filhos de Clóvis, o bombeiro hidráulico Alexandre Lira falou que espera uma investigação rigorosa sobre as responsabilidades da tragédia. "Que isso sirva de exemplo para melhorar a segurança, o treinamento, para que não aconteça com outras famílias o que aconteceu com a nossa. Tudo que apontam de equipamentos deles são inúteis (para vazamento de gás): bota, capacete, protetor de ouvido e óculos"

Your browser does not support the audio element. Comoção e pedido por segurança em velório de vítima de gás no Portocel

Cunhado de Clóvis, o arrumador José Lourenço trabalha no setor há 30 anos e criticou a falta de segurança. "No início do trabalho, alguém especializado deveria descer no porão, fazer uma vistoria. A gente fica revoltado, não só eu que sou cunhado, mas os amigos. Ele era uma pessoa muito querida", lamentou.

O arrumador Jair de Souza Nascimento, que também atua no ramo portuário e é amigo de Clóvis, acha que um equipamento para detectar a presença de gás tóxicos poderia ter evitado a tragédia. "Nunca falaram que havia esse perigo de gás e a gente trabalha lá há muito tempo. É um perigo invisível. Se tinha esse perigo de gás, a gente tinha que estar preparado para trabalhar", criticou.

Os outros dois mortos foram enterrados na quarta-feira. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, a Marinha e a Polícia Federal abriram procedimentos para investigar o caso. O navio estava atracado no porto com eucalipto.

PORTOCEL DIZ QUE TRABALHADORES TÊM SEGURANÇA

Desembarcando madeira transportada em navios desde 2015, o Portocel informou, por meio de nota, que todos os trabalhadores que atuam no terminal, sejam eles próprios e terceiros, inclusive as quatro vítimas do acidente ocorrido nas dependências do porto na última terça-feira, 24, recebem equipamentos apropriados para exercer suas atividades.

De acordo com a empresa, “são equipamentos de qualidade e em estado de conservação adequados, que atendem as exigências técnicas e normativas estabelecidas na legislação.” Na nota, o Portocel também informou possuir o ISPS Code (Código Internacional de Segurança em Navios e Instalações Portuárias) e passar por auditorias frequentes que atestam as boas condições de operação sob todos os aspectos.

A madeira transportada no porão do navio, explica a nota, não recebe qualquer tipo de produto ou tratamento químico. “A madeira é transportada in natura, pois a destinação final das toras é a produção de celulose”, disse a empresa. Logo que o acidente ocorreu, chegou-se a ventilar que as mortes poderiam ter sido causadas por causa da reação de algum produto químico aplicado sobre o material.

A empresa destacou na quarta-feira (25) que “lamenta o ocorrido e segue colaborando com as autoridades nas investigações sobre as causas do acidente” registrado no porão do navio Sepetiba Bay, fretado pela empresa Norsul.

O Portocel retomou na quarta-feira (25), às 21 horas, as operações de movimentação de celulose. “Já a movimentação de madeira no navio Sepetiba Bay continua paralisada, aguardando a liberação das autoridades competentes”, informa a empresa.

A Norsulcargo Navegação S/A, que é afretadora do navio onde as mortes ocorreram, também divulgou uma nota à imprensa ontem. No material, informou que “lamenta profundamente o ocorrido” no navio afretado pela empresa. Ainda destacou que se solidariza com as famílias das vítimas e que “deseja o pronto restabelecimento” de Vitor Souza Olmo, o único sobrevivente da tragédia.

A Norsulcargo também informou que o carregamento e o desembarque da carga são realizados pela empresa contratante do transporte marítimo. “Nos últimos 3 anos, a Norsulcargo transporta essa mesma carga, nesse mesmo trajeto, com este e outros navios semelhantes, e não tem registro de acidente similar”, destaca a empresa, ao complementar que está apoiando as autoridades nas investigações do acidente, atendendo com as informações solicitadas.

ÓRGÃOS INICIAM PERÍCIA NO LOCAL

A Polícia Federal (PF) e o Ministério do Trabalho iniciaram o trabalho de perícia no local do acidente na Barra do Riacho, em Aracruz, em busca de elementos que possam ajudar a desvendar o que causou a morte dos três trabalhadores no porão do navio.

A perícia da PF esteve no navio na terça-feira, 24, mas ainda não há prazo para a conclusão do trabalho. Na quarta-feira (25) pela manhã, uma equipe do Ministério do Trabalho também esteve no local, explica o superintendente regional do Trabalho, Alcimar Candeias.

“Nossa investigação é um trabalho de auditoria, investiga informações, analisa o local do acidente, vê a parte documental da empresa, a estrutura da empresa voltada para prevenção e medicina do trabalho. Normalmente, esses ambientes não são considerados confinados. Mas a gente vai analisar se aquele ambiente deve ser considerado por causa do tipo de carga. Quando é, um protocolo mais rígido é seguido”. A expectativa, diz Candeias, é que esse trabalho dure um mês.

Na quarta-feira (25), o Ministério Público Federal informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar o acidente. A unidade do Ministério Público do Trabalho em Colatina também instaurou procedimento de investigação.

O procedimento de investigação vai usar relatórios da perícia técnica do Ministério do Trabalho, da Polícia Judiciária e de outras equipes especializadas em segurança e medicina do trabalho, bem como pela tomada de depoimentos, requisição de documentos e outras medidas.