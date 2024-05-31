Como o empreendedorismo feminino revoluciona a economia em comunidades no ES

Sara Pimenta fundou o R5 Mulher, projeto que impulsiona outras mulheres a empreender Crédito: Thatiany Rodrigues

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, no último trimestre de 2023, mais de 587 mil pessoas tocavam seu próprio negócio em solo capixaba. Desse total, cerca de 34% são empreendedoras mulheres.

Dentro desse universo estão aquelas que começaram a empreender e quiseram incentivar outras mulheres a conquistarem sua independência e alavancarem seus negócios. Com essa "semente plantada", essas empreendedoras acabaram mudando não só a realidade de quem elas ajudaram diretamente, mas de toda uma comunidade.

É o caso da Sara Pimenta, de Vila Velha, da Suely Lima, de Cariacica, e da Camila Lopes, da Serra. Ouça a reportagem especial produzida por Júlia Afonso, com sonorização de Leandro Rodrigues e edição de Fernanda Queiroz, e conheça mais sobre essas histórias.