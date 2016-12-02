Como na prefeitura, PPS deve eleger o presidente da Câmara em Vitória

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), terá a Câmara de Vereadores como companheira nesta nova legislatura. Dos 15 vereadores eleitos para o próximo mandato, 12 são da base aliada de Luciano e, com isso, o executivo municipal não encontrará dificuldades para aprovar projetos. Além de ser maioria no legislativo, outro fator vai beneficiar o prefeito: tudo indica que o presidente da Câmara, que será eleito no dia 1º de janeiro, será do PPS.

Os vereadores reeleitos Vinícius Simões (PPS), Neuzinha (PSDB) e o novato Leonil (PPS) já falaram publicamente que têm interesse em ocupar a cadeira da presidência na Câmara. Davi Esmael (PSB), do mesmo partido que o vice-prefeito eleito Sérgio Sá (PSB) e Fabrício Gandini (PPS) não falam sobre o assunto, mas nos bastidores, a informação é que os dois parlamentares também já se articulam para conseguir apoio dos pares.

Your browser does not support the audio element. CORRIDA NAS CAMARAS - Patricia Scalzer - Como na prefeitura, PPS deve eleger o presidente da Câmara de Vereadores de Vitória - 2.36 - 05-12-16

Única vereadora mulher da Capital, Neuzinha defende que tem capacidade e experiência para comandar o Legislativo. “Coloquei meu nome para ser apreciado considerando a experiência que tenho, estou indo para o quinto mandato. Mas não tenho desespero nem vaidade, não é a qualquer custo. Gostaria de ser uma candidata conduzida para fazer um trabalho, sem desespero de ser presidente, como nunca tive desespero de ser vereadora”, contou.

Vinícius Simões é um dos três vereadores do PPS que pode se tornar presidente do legislativo. “Se os vereadores acharam que sou um bom nome, acho isso legal”, disse. Simões destacou que caberá aos vereadores definir quem será o candidato. Segundo ele, o prefeito não interfere na escolha. “O prefeito não tem influência e nem bate o martelo. Quem bate o martelo sobre a presidência da câmara é a própria câmara”, afirmou.

Opção de mudança

Entre os nove vereadores estreantes na próxima legislatura, Leonil foi o único que colocou o nome à disposição para o cargo. Ele conta que juntamente com os parlamentares reeleitos que também disputam a presidência, ele se torna a opção de mudança que a população pediu nas urnas. “Foram nove novatos eleitos. Acho que esse é o sentimento da cidade, eles querem o novo. Eu sou o único novato na história da presidência da câmara que pode ser o presidente”, destacou.