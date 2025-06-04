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“Como empreendedorismo e transliderança impactam o futuro de pessoas trans”

Ouça a reportagem especial de Vitor Antunes

Publicado em 04 de Junho de 2025 às 11:43

Publicado em 

04 jun 2025 às 11:43
Deborah Sabará, Coordenadora da Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade – GOLD
Deborah Sabará, Coordenadora da Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade – GOLD Crédito: Divulgação I Arquivo AG
Muitas mulheres trans ainda são impedidas de acessar direitos básicos como estudar, trabalhar e existir com dignidade. Em um país que insiste em negá-las, elas enfrentam a violência, a rejeição e a exclusão com coragem e estratégia. Quando o mercado fecha portas e o currículo sequer é lido, resta reinventar-se. Nessa realidade, empreender deixa de ser escolha. Torna-se ferramenta de sobrevivência, um verbo de ligação entre o ser e o continuar existindo. Esta reportagem investiga como o empreendedorismo e a transliderança vêm transformando trajetórias e ampliando horizontes. 
ESPECIAL - VITOR ANTUNES - TRANS - 10.10s - JUNHO 25.mp3

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