“Como empreendedorismo e transliderança impactam o futuro de pessoas trans”

Muitas mulheres trans ainda são impedidas de acessar direitos básicos como estudar, trabalhar e existir com dignidade. Em um país que insiste em negá-las, elas enfrentam a violência, a rejeição e a exclusão com coragem e estratégia. Quando o mercado fecha portas e o currículo sequer é lido, resta reinventar-se. Nessa realidade, empreender deixa de ser escolha. Torna-se ferramenta de sobrevivência, um verbo de ligação entre o ser e o continuar existindo. Esta reportagem investiga como o empreendedorismo e a transliderança vêm transformando trajetórias e ampliando horizontes.