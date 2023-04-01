Como as suspeitas sobre a causa do incêndio transformaram um pai em monstro aos olhos do público

Morte de Kauã e Joaquim Crédito: Fernando Madeira/ Arte: Geraldo Neto

Em 21 de abril de 2018, uma tragédia chocou a cidade de Linhares e todo o Espírito Santo, quando duas crianças morreram em um incêndio no quarto em que dormiam, em casa. Quem estava com elas era o pastor Georgeval Alves Gonçalves, que ao longo das investigações passou de pai em luto para monstro aos olhos do público. Um Júri Popular marcado para a próxima semana vai definir o destino do pastor, que está preso provisoriamente há cinco anos. Nesta segunda reportagem especial, apresentada pelos repórteres Natalia Bourguignon e Eduardo Dias, você vai conhecer também um pouco mais do passado do principal acusado do crime.

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O pastor Georgeval Alves Gonçalves vai a júri popular no dia 3 de abril no fórum de Linhares. Ele é o único suspeito da morte de duas crianças em um incêndio no dia 21 de abril de 2018. As vítimas são Kauã Sales Butkovsky, de seis anos, e Joaquim Alves Sales, três anos, enteado e filho de Georgeval, respectivamente. Ele será levado à julgamento pelas acusações de duplo homicídio qualificado, duplo estupro de vulnerável e tortura. O pastor, que liderava a Igreja Batista Vida e Paz em Linhares na época do crime, foi preso uma semana depois do incêndio e segue detido provisoriamente desde então. Todas as acusações contra ele são duplicadas porque teriam sido cometidas contra duas vítimas.

Em três episódios especiais os jornalistas Natalia Bourguignon e Eduardo Dias contam como um pastor passou de pai em luto para monstro aos olhos do público e o que teria acontecido naquela casa quando duas crianças morreram em um terrível incêndio. Ouça novamente o primeiro episódio: