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Reportagem Especial

Como a produção de silagem evita o desabastecimento da produção leiteira no ES

Conheça a atividade de uma cooperativa localizada na Região Serrana do Espírito Santo que trabalha para que não falte alimento para os animais

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 18:01

Publicado em 

26 out 2023 às 18:01
Produção de silagem
Produção de silagem Crédito: Arquivo I Nater Coop
O Espírito Santo é marcado por uma seca nos meses de maio a outubro, meses que chove menos e causa grande impacto na agricultura e pecuária, atingindo o gado leiteiro com falta de pastagem. Nesta reportagem especial de Henrique Tuler, você vai conhecer a atividade de uma cooperativa localizada na Região Serrana do Espírito Santo e quem tem trabalhado para que essa realidade mude, garantindo silagem de qualidade para os animais, para que não haja baixa na produção de leite e no lucro do pecuarista. Ouça a reportagem completa!
ESPECIAL - HENRIQUE TULLER - 26-10-23

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