Como a produção de silagem evita o desabastecimento da produção leiteira no ES

O Espírito Santo é marcado por uma seca nos meses de maio a outubro, meses que chove menos e causa grande impacto na agricultura e pecuária, atingindo o gado leiteiro com falta de pastagem. Nesta reportagem especial de Henrique Tuler, você vai conhecer a atividade de uma cooperativa localizada na Região Serrana do Espírito Santo e quem tem trabalhado para que essa realidade mude, garantindo silagem de qualidade para os animais, para que não haja baixa na produção de leite e no lucro do pecuarista. Ouça a reportagem completa!