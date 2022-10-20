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Como a Lei de Cotas transformou universidades e mercado de trabalho no ES

A lei federal n° 12.711, sancionada há 10 anos, determina reserva de vagas para determinados perfis de estudantes. Dos formados, há membros de cooperativas do ES

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 17:54

Publicado em 

20 out 2022 às 17:54
10 anos: como a Lei de Cotas transformou universidades e mercado de trabalho no ES
Matheus Eduardo Taylor e Nilson Nunes trabalham no Sicoob ES Crédito: Fernando Madeira
Márcia Eduarda Rodrigues, de 22 anos, é a primeira da família a ter um diploma do ensino superior. Ela cursou Ciências Biológicas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no Campus de Alegre, após acessar à Lei de Cotas nº 12.711.
Sancionada há 10 anos, no dia 29 de agosto de 2012, a legislação determina que universidades e institutos de ensino federais reservem metade das vagas para quem fez todo o ensino médio em escola pública e alcance a nota estabelecida para acessar a instituição desejada. Na Ufes, 13.722 estudantes foram contemplados nessa década.
Ouça a reportagem completa:
ESPECIAL - ISAAC RIBEIRO - COTAS - 10.36s - 20-10-22
O texto da Lei de Cotas prevê também uma outra divisão. Metade das vagas destinadas a alunos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio por membro da família. E uma outra metade para alunos com renda familiar acima de um salário mínimo e meio, também por membro da família.
As cotas raciais viraram uma espécie de subcota dentro dessa reserva de vagas para alunos de escolas públicas. A porcentagem para pretos, pardos e indígenas (PPI) pode variar de acordo com a quantidade de habitantes desses grupos no Estado onde está localizada a instituição de ensino.
10 anos: como a Lei de Cotas transformou universidades e mercado de trabalho no ES
Matheus Eduardo Taylor, Giovanna Barelli e Nilson Júnior trabalham no Sicoob ES Crédito: Fernando Madeira
As pessoas com deficiência só foram introduzidas na lei em 2016. Assim como as cotas raciais, elas só valem para quem cursou o ensino médio nas escolas públicas. Na avaliação do doutor em Educação e pró-reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania da Ufes, Gustavo Forde, com as cotas o Brasil está corrigindo com ética uma história de injustiça".
Forde aponta que a comunidade negra, maioria da população brasileira, ainda ocupa o mais baixo grau da pirâmide social. Segundo ele, os negros constituem a maioria dos pobres e miseráveis da cidade e do campo, como também, sobrevivem em áreas de opressão.
"Neste ano que a Lei de Cotas completa 10 anos, urge a necessidade de consolidar e ampliar as políticas de ações afirmativas em benefício da população negra no campo da saúde, do trabalho e geração de renda, da preservação da memória histórica, na concessão de titularidade de terras às comunidades quilombolas, e da reparação econômica aos descendentes de africanos escravizados", completa.
Matheus Eduardo Taylor, tem 22 anos, é da área da Administração. Ele trabalha como analista de operações júnior do Sicoob ES. Ele conseguiu chegar à Ufes por meio de cotas daqueles que estudaram o ensino fundamental e médio em escolas públicas. 
"As cotas são extremamente importantes no sentido de garantir a democratização de acesso ao ensino. Mas não só isso! A gente vem de um passado muito forte na questão escravista, na questão de colonização, também porque são populações assim que vem com uma promessa e chega aqui a realidade era completamente diferente", destaca.
Em 10 anos de vigência da Lei de Cotas, a Ufes contabilizou 13.511 ingressantes cotistas PPI (pretos, pardos e indígenas) e 211 ingressantes com deficiência (PCD). De um total de 25.718 estudantes ativos na graduação, a Ufes tem 11.164 cotistas.
Um estudo feito pelo Consórcio de Acompanhamento de Ações Afirmativas (CAA) apontou que pretos, pardos e indígenas eram 31% dos estudantes nas universidades federais brasileiras em 2001. Em 2020, eram 52%.
A fatia representada pelas classes sociais C, D e E passou de 19% para 52% no mesmo período. O CAA é uma articulação de núcleos de pesquisa que se uniram para produzir dados e análises sobre a política de cotas no ensino superior brasileiro. 

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