A chegada da lama de rejeitos de minério ao mar capixaba ligou o alerta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória. A preocupação maior é da possível contaminação de peixes e água por metais pesados. Parte dos pescados comercializados na Capital vem de Regência, no litoral de Linhares, onde o Rio Doce desboca de acordo com o órgão.

O secretário de meio ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain esteve na vila ao Norte do Estado na manhã desta terça-feira (24), na companhia de um engenheiro ambiental da pasta, para acompanhar os trabalhos na foz do Doce e no mar. Para ele, é preciso uma análise mais aprofundada da qualidade da água atingida pelos rejeitos de minério da barragem da Samarco que se rompeu em Mariana, Minas Gerais, no último dia 05 de novembro.

Your browser does not support the audio element. Comitiva de Vitória chega ao interior para acompanhar efeitos da lama no Rio Doce e no mar

"A primeira pergunta que a gente faz aqui é porque a análise técnica dessa água não foi feita ainda. Uma análise físico-química. A população precisa saber o que realmente está acontecendo. Que lama é essa que está descendo para o mar, tem metal pesados ou não tem? O estudo ecotoxicológico para saber o porque da morte desses peixes já foi feito? Já deu para constatar que realmente estão morrendo por falta de oxigênio na água ou estão ingerindo metais pesados?", ponderou.

A preocupação se dá, pois os metais pesados podem trazer, a longo prazo, problemas de saúde à população, como explicou o técnico de monitoramento atmosférico, hídrico e solo da Semmam, Antonioni Venturim, também especialista em avaliação de impacto ambiental. "Os metais pesados são cumulativos. Eles atrapalham tanto a cadeia da biodiversidade, como a população, a balneabilidade, alimentação", afirmou.

Grande Vitória

Por hora, a chegada do mar de lama no litoral da Grande Vitória, está descartada, segundo ele. "No momento, não vemos a possibilidade dessa lama chegar a Vitória. Ela está se dirigindo mar a dentro e direção Norte. Com a mudança do vento, vamos monitorar como vai se dar essa dinâmica", afirmou.

Segundo Venturim, na manhã desta terça, o vento começou a mudar de Sul para Nordeste, o que deve fazer com que essa lama comece a "navegar" em direção ao litoral sul do Espírito Santo. Como não se sabe quanto tempo vai demorar para que essa lama desemboque totalmente no mar e os reais impactos disso para fauna e flora afetadas, a Semmam continuará monitorando a situação. Ela colocou seus técnicos e equipamentos à disposição para ajudar nos trabalhos na foz do Rio Doce.