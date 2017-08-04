Comitê vai fiscalizar o contrato de concessão da BR 101 no ES

A Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB) anunciou a criação de um comitê para fiscalizar o cumprimento do contrato de concessão da BR 101 no Estado. A primeira reunião do grupo acontecerá no dia 21 de agosto, na sede da instituição, em Vitória. O comitê é aberto à participação de outras entidades e também da sociedade civil.

Segundo o presidente da OAB capixaba, Homero Mafra, representantes de movimentos sociais e do setor empresarial serão procurados para compor o comitê. Ele explicou que o grupo vai analisar as propostas apresentadas pela ECO 101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo.

“O que a sociedade civil capixaba não pode aceitar é que aquilo que a ECO apresente, ou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ou o Ibama digam se torne a verdade absoluta. O que nós queremos é podermos analisar todas essas informações e levar à população capixaba o ponto de vista desse coletivo que será criado”, afirmou.

O presidente da OAB também criticou o anúncio da ECO 101 de que não teria condições de realizar a duplicação da rodovia. “Essas declarações são um absurdo, um acinte. Existe um contrato feito para duplicação, o objeto do contrato é esse e é isso que tem que ser cumprido”, pontuou.

A ECO 101 alega que a arrecadação com pedágios diminuiu e também aponta dificuldades com desapropriações e com licenciamento ambiental para afirmar que a duplicação não é viável, como determina o contrato. O superintendente do Ibama no Espírito Santo, Guilherme Gomes de Souza, no entanto, afirmou durante a audiência que não há pendências do órgão com a concessionária “Nós temos, hoje, seis trechos da BR 101, no sul do Espírito Santo, pronto para a duplicação desde 2015. Infelizmente, a ECO 101 não fez a duplicação. Hoje, o Ibama não deve nenhum documento à concessionária

O presidente da Comissão Externa de Fiscalização da BR 101 da Câmara dos Deputados, Marcus Vicente (PP), também falou sobre a possibilidade de criação de uma nova lei de concessões que poderia modificar prazos de um contrato para problemas como que acontece no Espírito Santo não se repitam. No entanto, essa legislação não se aplicaria ao contrato firmado com a ECO 101.