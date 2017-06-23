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Comissão vai denunciar ECO 101 ao Ministério Público Federal

A concessionária será acusada de homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar, por conta do acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e duas ambulâncias que deixou 22 mortos na BR 101, em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (22)

Publicado em 22 de Junho de 2017 às 21:00

Publicado em 

22 jun 2017 às 21:00
A Comissão de Fiscalização da Concessionária ECO 101 na Câmara dos Deputados vai entrar com uma denúncia ao Ministério Público Federal (MPF) acusando a concessionária de homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar, por conta do acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e duas ambulâncias que deixou 22 mortos na BR 101, em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (22).
Segundo o deputado federal Marcus Vicente (PP-ES), que é o presidente da comissão, haverá uma reunião na próxima semana que vai tratar sobre o acidente, além de outros temas. De acordo com o parlamentar, a denúncia deve ser apresentada ao Ministério Público Federal até a sexta-feira da próxima semana, dia 30 de junho.
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“Nós vamos denunciar. O Espírito Santo não merece esse tipo de tratamento e de omissão de uma concessionária que está há quatro anos no trecho, já entrando no quinto, com o cronograma de obras totalmente atrasado e vencido”, afirmou.
Ainda segundo o deputado, a comissão está recolhendo as informações que estão saindo na imprensa a respeito do acidente para embasar a denúncia que será apresentada com o auxílio da assessoria jurídica da Câmara.
A ECO 101 refutou a alegação de responsabilidade pelo acidente. Em nota, a concessionária alegou que repudia com vigor a atribuição indevida de responsabilidade, pois não deu causa e não praticou nenhum ato que tivesse provocado a ocorrência do acidente. A nota acrescenta, ainda, que a concessionária prestou e continuará a prestar assistência às vítimas do acidente, solidarizando-se às famílias na dor pela perda dos entes queridos.

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