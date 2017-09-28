Reunião do Conselho da seccional capixaba da OAB Crédito: Divulgação/ OAB

A Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Espírito Santo, se reuniu nesta quarta-feira (27) para discutir o acompanhamento do caso da médica Milena Gottardi, pela primeira vez após a Ordem liberar que o grupo acompanhe a investigação.

As advogadas, entretanto, encontraram uma barreira no caminho: na delegacia, não conseguiram acesso ao inquérito, com a justificativa de que a comissão precisaria de uma portaria da OAB autorizando o acompanhamento.

Your browser does not support the audio element. Comissão não consegue acesso a inquérito do caso Milena Gottardi

A presidente da comissão, Flávia Brandão, afirmou que vai sentar com a diretoria da Ordem para discutir esse impasse.

"Diante da decisão do Conselho de que todas as comissões estão livres para atuação independente de portaria, fomos à DHPP e não conseguimos absolutamente nada porque nos exigem a portaria para acompanhamento. Agora, temos que sentar com a OAB para saber como vão resolver esse impasse", disse.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo (OAB-ES), declarou, por nota, que entende que, se o inquérito é público, a portaria de nomeação da Comissão é suficiente para que a mesma acompanhe o inquérito. A Diretoria pontuou que está em contato com a Comissão verificando o ocorrido e buscando solução conjunta.