Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OAB

Comissão não consegue acesso a inquérito do caso Milena Gottardi

Advogadas não conseguiram acesso ao inquérito, com a justificativa de que a comissão precisaria de uma portaria da OAB autorizando o acompanhamento.

Publicado em 28 de Setembro de 2017 às 16:53

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

28 set 2017 às 16:53
Reunião do Conselho da seccional capixaba da OAB Crédito: Divulgação/ OAB
A Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Espírito Santo, se reuniu nesta quarta-feira (27) para discutir o acompanhamento do caso da médica Milena Gottardi, pela primeira vez após a Ordem liberar que o grupo acompanhe a investigação.
As advogadas, entretanto, encontraram uma barreira no caminho: na delegacia, não conseguiram acesso ao inquérito, com a justificativa de que a comissão precisaria de uma portaria da OAB autorizando o acompanhamento.
Comissão não consegue acesso a inquérito do caso Milena Gottardi
A presidente da comissão, Flávia Brandão, afirmou que vai sentar com a diretoria da Ordem para discutir esse impasse.
"Diante da decisão do Conselho de que todas as comissões estão livres para atuação independente de portaria, fomos à DHPP e não conseguimos absolutamente nada porque nos exigem a portaria para acompanhamento. Agora, temos que sentar com a OAB para saber como vão resolver esse impasse", disse.
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo (OAB-ES), declarou, por nota, que entende que, se o inquérito é público, a portaria de nomeação da Comissão é suficiente para que a mesma acompanhe o inquérito. A Diretoria pontuou que está em contato com a Comissão verificando o ocorrido e buscando solução conjunta.
A Comissão tem atualmente 13 membros. Segundo a presidente,o objetivo da Comissão é lutar não só pela valorização da mulher advogada, mas pelos direitos das mulheres na sociedade civil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados