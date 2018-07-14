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POLÊMICA

Comissão eleitoral suspende apuração da eleição do Sindirodoviários

Suspensão foi determinada após uma suposta irregularidade ser encontrada em uma das 20 urnas usadas para receber os votos

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 11:28

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

14 jul 2018 às 11:28
A apuração da eleição que vai determinar o novo presidente do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo foi marcada por confusão e suspensão da contagem dos votos Crédito: Divulgação
A apuração da eleição que vai determinar o novo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) foi marcada por confusão e suspensão da contagem dos votos, na manhã deste sábado (14). Ainda não há definição sobre quando a contagem vai continuar.
Comissão eleitoral suspende apuração da eleição do Sindirodoviários
A apuração dos votos começou por volta de 7h, mas pouco antes de 11h o presidente da comissão eleitoral, Roberto Argolo, comunicou aos membros das três chapas concorrentes que a apuração foi adiada. Argolo afirmou que a suspensão foi determinada após uma suposta irregularidade ser encontrada em uma das 20 urnas usadas para recolher os votos dos rodoviários.
Segundo o presidente da comissão eleitoral, a urna colocada na garagem da empresa Unimar, na Serra, teve 226 votos, mas a ata da seção eleitoral tinha 220 assinaturas.
"Tinha mais votos do que assinaturas, isso não pode acontecer, estava errado, por isso decidi suspender a apuração. Vamos encaminhar tudo para o Ministério Público e esperar a decisão deles", disse Argolo. 
Em contato com a reportagem da CBN Vitória, Argolo afirmou que o problema identificado na apuração será encaminhado para o Ministério Público e que não há previsão para quando a apuração será retomada.
A suspensão na apuração gerou muitas reclamações entre os participantes da chapa 3, que estava com mais votos no momento da interrupção. A chapa “Direção Certa”, que é ligada à Central Única dos Trabalhadores (CUT), fez oposição ao atual comando do Sindirodoviários, que está no poder há 14 anos. Um grupo de participantes da chapa 3 protestou contra a suspensão da apuração em frente ao Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha, local onde aconteceu a contagem dos votos.
O clima quente entre os participantes de chapas rivais, visto na manhã deste sábado, também foi visto nos últimos dias, quando até a Polícia Militar foi usada para impedir que as desavenças eleitorais atrapalhassem a circulação de ônibus na Grande Vitória, nas manhãs das últimas quinta e sexta-feiras. De acordo com informações da comissão eleitoral, cerca de 2.500 dos 5 mil rodoviários autorizados a votar participaram da eleição.
A apuração da eleição que vai determinar o novo presidente do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo foi marcada por confusão e suspensão da contagem dos votos Crédito: Divulgação
O candidato a presidente da chapa 1 é o rodoviário João Luiz Alves, conhecido como João da Viação Satélite. O candidato da chapa 2 é o rodoviário Marcelo Cardoso dos Anjos. Já na chapa 3 o candidato a presidente é o motorista Miguel Ferreira Leite. A reportagem da CBN Vitória tentou, mas não conseguiu conversar com os candidatos até o fechamento da matéria. 

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