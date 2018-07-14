A apuração da eleição que vai determinar o novo presidente do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo foi marcada por confusão e suspensão da contagem dos votos Crédito: Divulgação

A apuração da eleição que vai determinar o novo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) foi marcada por confusão e suspensão da contagem dos votos, na manhã deste sábado (14). Ainda não há definição sobre quando a contagem vai continuar.

Your browser does not support the audio element. Comissão eleitoral suspende apuração da eleição do Sindirodoviários

A apuração dos votos começou por volta de 7h, mas pouco antes de 11h o presidente da comissão eleitoral, Roberto Argolo, comunicou aos membros das três chapas concorrentes que a apuração foi adiada. Argolo afirmou que a suspensão foi determinada após uma suposta irregularidade ser encontrada em uma das 20 urnas usadas para recolher os votos dos rodoviários.

Segundo o presidente da comissão eleitoral, a urna colocada na garagem da empresa Unimar, na Serra, teve 226 votos, mas a ata da seção eleitoral tinha 220 assinaturas.

"Tinha mais votos do que assinaturas, isso não pode acontecer, estava errado, por isso decidi suspender a apuração. Vamos encaminhar tudo para o Ministério Público e esperar a decisão deles", disse Argolo.

Em contato com a reportagem da CBN Vitória, Argolo afirmou que o problema identificado na apuração será encaminhado para o Ministério Público e que não há previsão para quando a apuração será retomada.

A suspensão na apuração gerou muitas reclamações entre os participantes da chapa 3, que estava com mais votos no momento da interrupção. A chapa “Direção Certa”, que é ligada à Central Única dos Trabalhadores (CUT), fez oposição ao atual comando do Sindirodoviários, que está no poder há 14 anos. Um grupo de participantes da chapa 3 protestou contra a suspensão da apuração em frente ao Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha, local onde aconteceu a contagem dos votos.

O clima quente entre os participantes de chapas rivais, visto na manhã deste sábado, também foi visto nos últimos dias, quando até a Polícia Militar foi usada para impedir que as desavenças eleitorais atrapalhassem a circulação de ônibus na Grande Vitória, nas manhãs das últimas quinta e sexta-feiras. De acordo com informações da comissão eleitoral, cerca de 2.500 dos 5 mil rodoviários autorizados a votar participaram da eleição.

A apuração da eleição que vai determinar o novo presidente do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo foi marcada por confusão e suspensão da contagem dos votos Crédito: Divulgação