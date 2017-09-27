Comissão da OAB vai iniciar acompanhamento do inquérito da médica

A Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Espírito Santo, vai se reunir no final da tarde desta quarta-feira (27) para discutir, entre outros assuntos, o acompanhamento do caso da médica Milena Gottardi, morta após ser baleada no estacionamento do Hospital das Clínicas (Hucam), em Vitória. É a primeira vez que a comissão se reúne após decisão da OAB-ES de liberar que o grupo acompanhe o caso.

Entre as ações que devem ser tomadas pelas advogadas da Comissão, está um pedido à Polícia Civil para ter acesso ao inquérito. A Comissão tem 11 membros.

A vice-presidência da Ordem havia revogado um pedido já assinado na última semana, com o argumento de que o caso não estava relacionado as funções institucionais da OAB-ES, que intervém em situações de amparo, assistência a profissionais da advocacia.

A negativa gerou polêmica e o Conselho, composto por 52 membros, decidiu que “todas as comissões estariam liberadas para acompanhar os casos que entenderem de sua atribuição, incluindo a Comissão da Mulher Advogada”.

Your browser does not support the audio element. FLASH - CAIQUE VERLI - 27-09-17