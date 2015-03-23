Os deputados estaduais que compõe a Comissão Especial de Gás, Petróleo e Energia analisam fazer uma representação contra a empresa norueguesa BW Offshore e a Petrobras por crime de responsabilidade, devido a explosão no navio-plataforma Cidade de São Mateus, no dia 11 de fevereiro, que deixou nove mortos e 25 feridos, na costa de Aracruz.

Eles também cogitam elaborar um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), segundo o deputado Marcelo Santos (PMDB), que preside a comissão. De acordo com ele, a empresa poderia ter evitado o acidente e deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados aos cofres capixabas e as mortes. Paralisada há 40 dias, a plataforma deixa de produzir cerca de 2 milhões de metros cúbicos de gás.

Your browser does not support the audio element. Comissão da Assembleia estuda representação e TAC contra responsáveis pelo navio Cidade de São Mateus

"Queremos promover um encontro entre o Ministério Público do Trabalho, ANP, Marinha, Sindicato, Federação dos Trabalhadores, Petrobrás e BW para que a gente possa fazer um TAC. O que não pode é o trabalhador ficar acuado, sem poder denunciar; o Espírito Santo sofrer prejuízos; e vidas serem ceifadas. A comissão pode, inclusive, ajuizar uma ação contra a BW pela responsabilidade que ela tem nesse acidente que resultou na morte de nove pessoas e que está gerando prejuízo para o Estado”, afirmou o presidente do colegiado à Rádio CBN Vitória.À comissão, o diretor de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Davidson Lomba, mais uma vez, alertou os deputados sobre as condições de trabalho dos petroleiros. De acordo com ele, os funcionários de empresas terceirizadas pela Petrobras sofrem sansões ao denunciarem alguma irregularidade no local de trabalho, o que foi chamado de "lei do silêncio" pelos deputados. "Eles não tem condições de trabalho e não tem liberdade para denunciar e se recusar a realizar determinadas atividades que expõe a sua vida, ou a vida de seus companheiros naquele local de trabalho. Quando esses trabalhadores se recusam ou denunciam determinadas irregularidades, normalmente esses trabalhadores são punidos, perseguidos e muitas vezes transferidos, como forma de amordaçar outros trabalhadores", explicou.

PlataformasO sindicato expôs que em 2010 a Agência Nacional do Petróleo (ANP) chegou a notificar a BW Offshore por quatro inconformidades encontradas no navio-plataforma Cidade de São Mateus. A empresa norueguesa, tempos depois, enviou documentação a empresa reguladora informando ter se adequado às exigências. O sindicato afirma ainda que a ANP nunca retornou ao navio para averiguar a veracidade das informações, mas liberou as atividades. Questionado pelo deputado Padre Honório se houve má fé da empresa e omissão da ANP, Lomba negou. "Temos 200 plataformas atuando no país, a ANP consegue atender apenas cerca de 15% desse total", frisou.Para os petroleiros e deputados, na época, a produção na plataforma deveria ter sido paralisada, como ocorre atualmente com a P-58, que também atua no litoral capixaba. As operações foram interrompidas pela própria Petrobras após a Agência Nacional de Petróleo (ANP) encontrar problemas de segurança no local, no último dia 18. O coordenador-geral do Sindipetro-ES, Paulo Rony, afirmou que a P-58 começou a trabalhar antes de estar completamente pronta e está operando acima da capacidade. "Quando a P-58 estava em construção existia uma pressa de colocá-la em funcionamento. Então, ela foi para o mar e começou a produzir com problemas relacionados à habitação, como água potável e água para tomar banho”, explicou o secretário. A plataforma de produção P-58 começou a operar em março de 2014 como parte integrante no complexo conhecido como Parque das Baleias. Ela é do tipo FPSO, o mesmo da Cidade de São Mateus. A capacidade é de processar diariamente até 180 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural. A plataforma comporta 110 trabalhadores, mas, de acordo com o Sindipetro-ES, trabalhavam no local 160 profissionais. Entre as denúncias dos petroleiros, quanto ao trabalho em plataformas terceirizadas está o corte de requisições de compra e impedimento de que peças solicitadas chegassem à bordo devido ao alto custo do material. Muitos equipamentos, segundo o sindicato, continuaram a ser usados em condições precárias, causando vazamentos.