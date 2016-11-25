Comércio vende mais que o dobro da semana só nesta manhã de Black Friday

A tão aguardada Black Friday chegou alavancando as vendas na Grande Vitória nesta manhã de sexta-feira (25). As lojas estão oferecendo descontos de até 80%, e os comerciantes otimistas afirmam que, já nas primeiras horas desta manhã, já venderam mais que o dobro de toda a semana.

Segundo o vendedor projetista Rafael Tozoni, de 33 anos, a sexta-feira de ofertas fez o movimento aumentar e o horário de funcionamento pode ser estendido. “O movimento da loja na parte da manhã foi maior do que o da semana inteira. Os clientes tem entrado, tem pesquisado, procurado os produtos. O horário de abertura das lojas foi o horário normal, às 9 horas, mas temos a pretensão de estender um pouquinho o horário caso o movimento permaneça até mais tarde”, disse.

Your browser does not support the audio element. Comércio vende ais que o dobro da semana só nesta manhã de Black Friday

Já Vasconcelos Pinheiro, de 29 anos, gerente de outra loja móveis e estofados, em Vitória, ressaltou a importância do consumidor neste momento de crise. “O consumidor entendeu o momento e abraçou a causa, você fala em black Friday, normalmente o consumidor vem a loja com a ideia de encontrar o desconto e o produto e gastar dinheiro, de comprar mesmo”, explica.

O aposentado Robson Bertolini, de 59 anos, saiu de Fundão em busca de um preço mais em conta para comprar um colchão novo. Mas antes de comprar na Black Friday, deu uma pesquisada antes e percebeu a diferença na hora de pagar. “Semana passada eles não abriam mão de um determinado valor e hoje aqui discutindo e ponderando a questão da Black Friday consegui um desconto razoável suficiente para vencer os concorrentes”, comemora.

Shoppings

Os shoppings da Grande Vitória abriram mais cedo e o expediente na Black Friday vai ser prolongado até às 11 horas da noite. Para atrair mais clientes, alguns shoppings ainda estão oferecendo estacionamento gratuito ou com valor reduzido. Em relação às compras em lojas virtuais ou físicas, o Procon Estadual orienta pesquisar os preços dos produtos.