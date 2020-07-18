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Comércio vai abrir de segunda a sexta em Vitória, Vila Velha e Serra

Anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, neste sábado (18)

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 12:50

Publicado em 

18 jul 2020 às 12:50
Comércio vai poder abrir de segunda a sexta em Vitória, Vila Velha e Serra
https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/casagrande-atualiza-dados-do-mapa-de-gestao-de-risco-da-covid-19-0720
 

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