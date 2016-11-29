Diversas prefeituras do Espírito Santo passaram a ficar fechadas durante a manhã neste ano, abrindo apenas ao meio-dia, como forma de cortar gastos. Na Serra, a administração adotou essa medida no último dia 7, mas comerciantes de Serra Sede reclamam da redução no movimento de restaurantes, lanchonetes e lojas. Eles fizeram um abaixo-assinado para ser entregue à prefeitura, que já conta com 160 assinaturas.

O proprietário de um restaurante bem próximo à sede da prefeitura, Isaac Pereira Campos, de 52 anos, declara que a redução em seu estabelecimento chega a 50%. “Se um funcionário trabalhava cedo dava 11 horas, por aí, ele procurava o restaurante para almoçar. Da mesma forma as pessoas que procuravam a prefeitura almoçariam com a gente”, explica.

Your browser does not support the audio element. Comércio tem queda de mais de 60% em Serra Sede com mudança de expediente da prefeitura

Ilda de Oliveira, de 48 anos, também é dona de restaurante. Com perda de 60% na receita, ela declara que pode precisar demitir funcionários. “Quem vinha comprar uma marmitex falava que gostava da minha comida, mas a fila era muito grande. Hoje não consigo mais encher meu restaurante e de nove funcionários tenho que mandar quatro embora”, lamenta.

O proprietário de uma farmácia, Paulo Sérgio Bertolo, de 52 anos, trabalha há 27 anos no comércio de Serra Sede e nunca viu queda parecida no movimento, nem mesmo com a crise. Um abaixo-assinado é organizado por ele, outros comerciantes e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Serra. “A gente gostaria que o prefeito revisse essa situação. Antes de tomar uma decisão, ele deve perguntar quem paga os impostos e quem mantém a máquina pública”, pondera.