Comércio recorre às igrejas e oferece "mimos" para conseguir moedas

O comércio está no sufoco para conseguir moedas para troco. Os estabelecimentos pedem ajuda ao parquímetro, cantinas de escolas e até igrejas para trocar o dinheiro. Alguns chegam a oferecer "mimos" para o consumidor que levar moedinhas.

Isso pode ter uma explicação: estudo divulgado pelo Banco Central nessa quinta-feira (19) mostrou que quase 20% dos brasileiros guardam moedas por mais de seis meses - o que acaba tirando os valores de circulação. E o comércio não está comemorando nada esse tempo em que o dinheiro fica "preso" em casa. Um setor que sente os efeitos dessa prática é o das padarias.

O presidente do Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Espírito Santo, Luis Carlos Almeida, conta que as padarias recorrem muito à igrejas e escolas para trocar notas pelas tão almejadas moedinhas. Ele, que é dono de uma padaria em Vila Velha, pede socorro também à família para correr atrás do troco.

Your browser does not support the audio element. Comércio recorre as igrejas e oferece mimos para conseguir moedas

"Recorro até à minha sogra que mora em Colatina para ela ajudar com as amigas, os contatos que ela tem lá. Ela junta as moedas, separa. Eu vou buscar. Muitas vezes, faço a visita e aproveito para pegar as moedinhas para troco", relata.

Tem moeda?

Vale até promoção para não deixar o troco faltar. Um cinema em Vitória dá ingressos gratuitos para quem levar as moedas, como explica o programador Talmon Júnior. "A cada R$ 50 reais em moedas que o cliente leva, ele ganha uma cortesia para assistir o filme que ele quiser, além de receber é claro o valor em notas".

E tem gente que consegue usar a estratégia do cofrinho para poupar, mas sem deixar o dinheiro fora de circulação. A assistente administrativa Tânia Mara até tem cofrinho, mas não espera muito tempo para trocar as moedas.

"Como eu sei que é difícil essa questão da circulação, eu vou com mais frequência levar esse dinheiro na casa lotérica, trocar e depositar esse dinheiro", conta ela.