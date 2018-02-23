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Comércio reabre em Central Carapina, mas moradores continuam com medo

O tenente-coronel Mauro, comandante do 6° Batalhão da Polícia Militar, afirmou que o policiamento reforçado será mantido enquanto for preciso.

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 21:32

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

22 fev 2018 às 21:32
Boa parte do comércio abriu, mas os moradores ainda estão com receio de sair de casa Crédito: Caíque Verli | CBN
Parte do comércio de Central Carapina, Serra, decidiu reabrir as portas na tarde desta quinta-feira (22), dois dias após o confronto que terminou em morte no bairro, mas as ruas ainda estavam quase desertas. Muitos moradores ainda permaneciam dominados pelo medo. Os ônibus continuam entrando no bairro escoltados por viaturas da PM
As escolas voltaram a funcionar, mas segundo vizinhos dos colégios ouvidos pela reportagem da CBN, poucos alunos foram às aulas. Policiais militares fazem o patrulhamento na porta das escolas, chegando a entrar dentro das unidades de ensino. O posto de saúde do bairro também funcionou, mas sem os três médicos que atendem na unidade, conforme relato de moradores.
Comércio reabre em Central Carapina, mas moradores continuam com medo
O tenente-coronel Mauro, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, afirmou que o policiamento reforçado será mantido no bairro enquanto for preciso.
"Vamos continuar no bairro com o policiamento intensificado até quando houver necessidade de manter a paz. Já está voltando à normalidade e as pessoas vão adquirindo confiança e tendo a rotina normal".
Como o bairro ficou sem luz por mais de 12 horas, depois que transformadores foram atingidos por disparos feitos por bandidos, a unidade de saúde pode perder as vacinas que estavam armazenadas na geladeira.
Por nota, a Prefeitura da Serra explicou que as vacinas sofreram uma pequena variação de temperatura foram recolhidas e ficarão acondicionadas em temperatura ideal. A Prefeitura acionou o Ministério da Saúde e vai aguardar um parecer técnico do órgão para saber se os medicamentos poderão ser utilizados. A Prefeitura da Serra garantiu, porém, que a unidade de saúde voltou a funcionar.

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