Apesar da expectativa de vendas superiores no Dia dos Namorados deste ano, o setor de Comércio ainda considera insuficiente a recuperação. A estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) é que os comerciantes vendam 3,5% a mais que no ano passado.

De acordo com o diretor da federação, José Carlos Bergamin, como os anos anteriores foram ruins para o setor, o crescimento do faturamento em 2017 ainda representa pouco diante das perdas acumuladas por conta da crise econômica que afeta o país.

Your browser does not support the audio element. Comércio projeta baixo crescimento nas vendas de Dias dos Namorados

“Nós estamos perdendo faturamento há dois anos. Mesmo com essas melhoras, nós não chegamos aos números com os quais operávamos antes dessa grande crise e os nossos custos certamente não são menores. O alento que existe é que parou de cair e que, nessas datas, há sempre um incremento”, comentou.

Na análise de Bergamin, o consumidor continua cauteloso. No entanto, a Fecomércio espera que as compras do Dia dos Namorados possam ser alavancadas por ações promocionais dos comerciantes e pela antecipação da quarta fase de liberação de recursos de contas inativas do FGTS.

Para fisgar os consumidores, o proprietário de uma loja na Praia do Canto, Ricardo Vieira, está realizando uma promoção. Em compras acima de R$ 300, o cliente ganha um desconto de R$ 90 em uma camiseta, que sai por R$ 79. A expectativa de Ricardo é que as vendas aumentem neste Dia dos Namorados.

“As nossas vendas vão crescendo quanto mais perto da data estamos e dá um 'boom' no final de semana. Em relação ao ano passado, tive crescimento nas minhas três lojas. Depois do Natal, essa é a data mais importante”, disse.