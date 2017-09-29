Com uma estimativa de aumento de 3% nas vendas do Natal deste ano, o setor do Comércio projeta a criação de 5 mil vagas temporárias até o fim de 2017. Desse total, a estimativa é que até 30% sejam contratados definitivamente após o período de festas, segundo o vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), Waldês Calvi.

Your browser does not support the audio element. Comércio projeta 5 mil contratações temporárias para o Natal no ES

Para ele, a Economia nacional começa a mostrar sinais de estabilização e indica uma saída da crise, por isso a expectativa é de mais vendas neste ano em relação ao Natal de 2016 e, consequentemente, mais contratações temporárias. No ano passado, o Comércio ofereceu aproximadamente 2 mil vagas para trabalhar no período natalino.

Calvi também diz é que é preciso aguardar o fim do ano passar para saber se as expectativas da Fecomércio-ES para este Natal vão se confirmar e se será possível projetar um crescimento de vendas e de oferta de vagas em 2018. “Esse final de ano vai ser muito importante para 'dar essa luz' para o empresariado. Acontecendo essa previsão de fim de ano, é que será possível projetar 2018”, disse.