Com uma estimativa de aumento de 3% nas vendas do Natal deste ano, o setor do Comércio projeta a criação de 5 mil vagas temporárias até o fim de 2017. Desse total, a estimativa é que até 30% sejam contratados definitivamente após o período de festas, segundo o vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), Waldês Calvi.
Comércio projeta 5 mil contratações temporárias para o Natal no ES
Para ele, a Economia nacional começa a mostrar sinais de estabilização e indica uma saída da crise, por isso a expectativa é de mais vendas neste ano em relação ao Natal de 2016 e, consequentemente, mais contratações temporárias. No ano passado, o Comércio ofereceu aproximadamente 2 mil vagas para trabalhar no período natalino.
Calvi também diz é que é preciso aguardar o fim do ano passar para saber se as expectativas da Fecomércio-ES para este Natal vão se confirmar e se será possível projetar um crescimento de vendas e de oferta de vagas em 2018. “Esse final de ano vai ser muito importante para 'dar essa luz' para o empresariado. Acontecendo essa previsão de fim de ano, é que será possível projetar 2018”, disse.
A projeção nacional do Comércio para o Natal é de contratação de 73,1 mil trabalhadores temporários em todo o país, 10% a mais que em 2016, quando houve 66,7 mil contratação nesse modelo. A estimativa da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) é de que 27% desses trabalhadores sejam efetivados no ano que vem.