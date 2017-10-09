Assim como em outras datas comemorativas neste fim de ano, a Federação Estadual de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) prevê um aumento nas vendas em outubro, o mês das crianças. A alta prevista é de 3,4%. Entre os fatores mais um vez, segundo a federação, está a recuperação econômica.

Ainda assim, as famílias não estão querendo gastar tanto com o presente do Dia das Crianças, com valores em média de R$ 100 por criança. É o que gastou a professora Simone Motta, de 48 anos, avó do Bernardo, de 6.

Simone explica que comprou um brinquedo mais em conta, porque não pode gastar tanto. Mas tendo apenas um neto ficou mais fácil para ela, ainda mais comprando o presente há 15 dias. “Comprei há 15 dias, em um período com preços melhor. E pude escolher também, porque no Dia das Crianças fica tumultuado”, explica.

No ano passado o gasto médio pelos pais por presente era de R$ 70. No mesmo ano a queda de vendas em relação a 2015 foi de 6%, segundo estimativa da Fecomércio-ES. O gerente de uma loja de brinquedos de Vitória, Tiago Cesconeto, afirma que os pais ainda estão olhando mais o preço do que a vontade dos filhos. “Hoje em dia estão olhando mais preço. Há três anos atrás os pais não olhavam muito preço, mas com essa crise estão”, diz.

Your browser does not support the audio element. Comércio prevê aumento de 3,4% nas vendas do Dia das Crianças

Segundo o diretor da Fecomércio-ES, José Carlos Bergamin, a preferência na hora de escolher um presente ainda é pelos brinquedos. “Ele é dado quase como uma necessidade para comemorar o Dia das Crianças, mas sempre associado a um brinquedinho, porque isso emociona as crianças. O vestuário traz felicidade para os pais, em ver os filhos arrumadinhos”, explica.

Para a dentista Ana Luiza Lima, de 31 anos, o presente não pode faltar, mesmo que mais modesto. Para ela, são cinco presentes. Um para o filho, de 3 anos, e outros três para os sobrinhos. “Tenho um filho que vem da escola pedindo presente, a gente acaba comprando. Não pode esquecer que ele cobra”, relata.