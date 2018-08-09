Loja de móveis e eletrodomésticos em Porto Canoa, na Serra, foi arrombada na madrugada desta terça-feira (7) pela segunda vez em 15 dias Crédito: Daniela Carla

A Federação do Comércio, de Bens de Serviços e Turismo (Fecomércio) solicitou à cúpula de segurança pública do Espírito Santo um reforço na presença da Polícia Militar nas avenidas com maior concentração de lojas e estabelecimentos comerciais. Nesta quinta-feira (09) representantes da federação se reuniram com o secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, com o Comandante da Polícia Militar, Alexandre Ramalho e com o chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré, para discutirem estratégias para o enfrentamento à onda de arrombamentos registrados no estado.

Your browser does not support the audio element. Comércio pede reforço da PM em avenidas com maior número de lojas

Em relação ao trabalho da Polícia Civil, o pedido foi por um reforço no setor de investigações de crimes. Os pedidos são uma reação aos diversos casos recentes de arrombamentos em comércios no estado. A média atual, de acordo com o Sindicato dos Lojistas, é de 10 arrombamentos por dia.

As demandas dos comerciantes aos representantes das forças de segurança estadual foram apresentadas em uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira (9), na sede da Fecomércio, em Vitória.

Em Vitória, a Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro, está entre as ruas que os comerciantes pedem mais policiamento. Na Serra, o apelo foi para a Avenida Central, em Laranjeiras. Em Cariacica, o destaque foi para a Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. O presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, falou sobre a situação dos comerciantes. No entanto, não houve confirmação se o pedido de reforço policial em algumas vias será atendido.

"A presença física do policial, com o patrulhamento nas ruas. Eu acho que precisa de um planejamento mais efetivo. Não é somente quando ocorro o furto ou roubo que ela vai atuar. Tem que haver uma prevenção com antecedência", avaliou o presidente da Fecomércio.

Em resposta ao pedido da Fecomércio, o secretário de segurança, Nylton Rodrigues, afirmou que será publicada uma portaria no Diário Oficial para a criação de um grupo de trabalho entre a Polícia Civil, Polícia Militar e Fecomércio. A intenção do grupo é realizar reuniões mensais para que as demandas de segurança dos comerciantes sejam discutidas.

O secretário Nylton Rodrigues ainda afirmou que apenas a atuação das polícias não é suficiente para acabar com o problema da insegurança.

"O problema da violência que é enfrentado no Brasil não pode ser discutido de maneira superficial. Aconteceu um crime, (o problema) é falta de policiamento. Nós temos que informar à população que em nenhum lugar do mundo a polícia consegue se fazer presente em todas as ruas, passar na frente do comércio de cinco em cinco minutos. Isso não existe e nunca existirá", declarou o secretário de segurança.