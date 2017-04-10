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PÁSCOA

Comércio no Estado deve crescer 3,5% com as vendas da Páscoa

Produtos tradicionais de consumo, como o chocolate, devem ser os responsáveis por impulsionar às compras

Publicado em 10 de Abril de 2017 às 14:57

Publicado em 

10 abr 2017 às 14:57
A poucos dias da Páscoa, a movimentação em torno das compras já começa a dar o tom no comércio de todo o país, incluindo nas redes de supermercados capixabas. E, ao menos para os comerciantes do Espírito Santo, a expectativa é de aumento no poder de venda para esse feriado.
Segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), o volume de vendas para a Páscoa deste ano deverão crescer em torno de 3,5% em relação à Páscoa do último ano. Para o diretor da Fecomércio, Aderbauer Ruy Pedroni, o recuo da inflação, assim como o desejo que a Páscoa atrai para as compras, tende a trazer uma perspectiva positiva para o comércio.
Comércio no Estado deve crescer 3,5 por cento com as vendas da Páscoa
"Apesar de toda a situação econômica que o país ainda atravessa, nós, devagar, estamos recuperando o nível de consumo que tínhamos antes. Então temos, sim, uma expectativa boa para esse ano durante as compras da Páscoa", detalhou à Rádio CBN Vitória. Em 2016, no período da Páscoa o comércio vendeu 4,3% a menos que em 2015, segundo o diretor.
Apesar da expectativa positiva, alguns hábitos de consumo devem ser impactados durante as compras deste ano. Segundo o representante da Fecomércio hábitos como estar atentos aos preços, realizar a pesquisa de valores em redes de comércio distintas e realizar a substituição de marcas devem dar o tom nas compras da Páscoa. Produtos tradicionais de consumo, como o chocolate, devem ser os responsáveis por impulsionar às compras.
"Esses fatores de consumo também vão influenciar ao próprio comerciante pode rever a maneira na qual ele vai entregar o seu produto", explicou. Neste ano, a Páscoa será comemorada no próximo domingo, dia 16 de abril.

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