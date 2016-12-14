Comércio na Praia do Canto avalia que houve falha da Segurança Pública em protesto com quebra-quebra

Os comerciantes da Praia do Canto avaliam que houve falha de segurança, por parte do poder público, no monitoramento da manifestação que terminou em quebradeira, na noite de terça-feira (13), na Avenida Reta da Penha, em Vitória. O protesto foi contra a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, aprovada no Senado, que limita o teto de gastos da União nos próximos 20 anos. O quebra-quebra promovido por integrantes do movimento resultou na depredação de bancos e de estabelecimentos comerciais.

No comércio, quatro lojas foram depredadas. Uma delas teve um prejuízo maior. Trata-se da Constance Store, localizada no interior de um shopping, na Reta da Penha. O prejuízo estimado nos quatro estabelecimentos está acima dos R$ 11 mil, segundo informação do jornal A Gazeta, obtida por meio de um membro do conselho do shopping.

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A vitrine da loja de calçados Constance Store – como os outros três comércios – fica de frente para a rua, apesar do estabelecimento estar no interior de uma edificação. Por conta do incidente o expediente na loja citada começou com cerca de três horas de atraso nesta quarta-feira (14).

O proprietário do local, que pediu para não ser identificado, se pronunciou por meio da Associação dos Comerciantes da Praia do Canto. O vice-presidente da entidade, César Saade, em entrevista à Rádio CBN Vitória, foi quem fez as considerações quanto a segurança e ao protesto ocorrido na região, em nome do estabelecimento que foi alvo de vândalos. Ele afirma que houve falha por parte da Polícia Militar. “Esse evento (o protesto) deveria ter sido detectado na sua origem e monitorado desde o início pela polícia”, afirmou.

O secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, contesta que não tenha havido monitoramento e afirma que o principal objetivo era preservar a integridade física de pessoas que estivessem circulando nas regiões onde ocorreram os atos de vandalismo.

“Nós tivemos de avaliar muito, na note de ontem (terça), o momento adequado para agir para evitarmos que pessoas inocentes fossem atingidas pela intervenção policial. A ação da polícia é técnica. Já o vândalo não está preocupado com a integridade do cidadão comum. Quem se preocupa com isso é a polícia. Por isso essa ação tem de ser ponderada e no momento certo”, explicou Garcia.

Loja não tem seguro

A loja Constance Store está no endereço citado há cinco anos e nunca havia sido alvo de um ato criminoso durante o período. O dono da loja não possui seguro e agora vai amargar um prejuízo que pode interferir no planejamento de vendas e custos estimados para o comércio neste fim de ano, de acordo com César Saade.