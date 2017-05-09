Comércio na Leitão da Silva tem queda de 6% só no primeiro trimestre de 2017

Avenida Leitão da Silva, em Vitória, passa por obras de ampliação e modernização Crédito: Fernando Madeira

A novela que passam os comerciantes da Avenida Leitão da Silva não é novidade: pouco movimento e queda no comércio. Além da crise, as obras. Mas neste ano, mesmo com fim da primeira etapa da intervenção, os comerciantes ainda sentem na pele o prejuízo. Só no primeiro trimestre, as vendas caíram 6%, em comparação com o mesmo período de 2016, de acordo com a Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva e Imediações (Assemples).

O dono de uma papelaria e copiadora, Carlos Alberto Monteiro, de 31 anos, relata que desde o início das obras, lá em março de 2014, tem sido só transtorno para os motoristas que passam pela via. “O fluxo da rua tem que ser normal. As pessoas que vem com os carros por aqui ficam perdidos, igual formiga”, analisa.

Em outro ponto da via, próximo à Avenida Maruípe, o gerente de um posto de gasolina, Pedro Henrique dos Santos, explica que teve que demitir seis funcionários durante as obras e ficou com sete. O medo é que a segunda etapa da obra prejudique mais uma vez o acesso de veículos. “Mandamos uma galera embora, mas hoje está normal, bem melhor que antes. A obra traz prejuízos, o cliente não passa e troca de rota. Se voltar, vamos ter prejuízo novamente”, lamenta.

A primeira etapa das obras envolve o sentido Beira Mar-Avenida Maruípe. A segunda etapa tem parte do sentido contrário da via. Até então, foram dados vários prazos de conclusão desta etapa, sendo o último para dezembro de 2016, também não cumprido. As obras devem terminar até junho. Segundo o diretor jurídico da Assemples, Luiz Fernando Libarde de Oliveira, os comerciantes temem um novo atraso. “A primeira fase seriam 540 dias de obras. Hoje já se passaram 1154 dias, mais que o dobro. A gente está pressionando o governo para que não aconteça o mesmo na segunda fase”, acrescenta.