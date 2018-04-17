Comércio e moradores tentam retomar rotina no Centro de Vitória

Funcionários da prefeitura lavam calçadas do Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

Depois de uma segunda-feira marcada por temporais, enchentes e lojas tomadas pela água, a terça-feira foi um dia de muita limpeza e de colocar as coisas em ordem no Centro de Vitória. Enquanto um trator tirava a lama das ruas, servidores da prefeitura e comerciantes usavam mangueiras para lavar o resto da sujeira e, aos poucos, retomar a rotina.

Grande parte do alagamento no Centro da Capital foi causado pelo entupimento de uma galeria no Morro da Piedade. Com isso, a água desceu as ladeiras e inundou a região da Rua 7 e da Praça Costa Pereira. Um cenário que assustou a dona de casa Lícia Araújo, que mora na região há mais de 10 anos e nunca viu nada parecido.

Funcionários da prefeitura tiram lixo de galeria no Morro da Piedade Crédito: Eduardo Dias

"Dessa vez eu fiquei um pouco assutada, eu pensei que não iria parar mais (de descer água). Eu pensei que tinha estourado alguma coisa lá em cima. Quando vem alguma chuva maior, causa esse dano que você está vendo aqui", explicou a dona de casa.

Na manhã desta segunda-feira funcionários da prefeitura foram até o local do problema para limpar as galerias, que estavam tomadas por lixo, pedras e pedaços de vegetação.

As águas que desceram a ladeira da Piedade trouxeram sujeira e também prejuízo aos comerciantes da região. Muitos aproveitaram a manhã de sol tímido para fazer faxina. Luiz Antônio Peixoto tem uma loja que vende colchões e roupa de cama na Rua 7. O local ficou cheio de água e lama em boa parte da segunda-feira. Agora, com tudo limpo, ele espera a volta dos clientes.

Trator tira lama da rua após fortes chuvas no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

"Fui um dia bem delicado. Entrou muita lama dentro da loja. Hoje nós estamos na expectativa de ser um dia melhor. Deus abençoe para que a gente consiga um resultado mais positivo (nas vendas)", disse o comerciante.

A comerciante Lúcia da Costa Ferreira tem uma loja de cosméticos que também foi afetada pelo alagamento. "Ficamos em quatro pessoas, de 9h30 da manhã, até 19h30, para deixar limpo do jeito que está hoje. Muita água e muita lama mesmo. Lama fedida mesmo, infelizmente", relembra Lúcia.