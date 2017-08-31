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Comércio deve abrir 3 mil vagas temporárias até o fim do ano no ES

Fecomércio aponta que, até o fim do ano, cerca de 3 mil empregos temporários sejam criados. A estimativa é que aproximadamente 30% desse pessoal seja efetivado no ano que vem

Publicado em 31 de Agosto de 2017 às 18:50

Publicado em 

31 ago 2017 às 18:50
Crédito: Divulgação
O setor do Comércio capixaba começa a demonstrar recuperação. Essa, pelo menos, é a visão da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) que aponta que, até o fim do ano, cerca de 3 mil empregos temporários sejam criados. A estimativa é que aproximadamente 30% desse pessoal seja efetivado no ano que vem.
Comércio deve abrir 3 mil vagas temporárias até o fim do ano no ES
Segundo o diretor da Fecomércio, José Carlos Bergamin, em 2016 houve poucas contratações temporárias. Além disso, ele destaca que a queda no número de postos de trabalho tem sido estancada, o que pode indicar um cenário mais favorável.
“Agora, a gente já estabilizou a queda, já melhoramos um pouquinho. Assim, nós vamos ter que retornar a empregar. Então, vai haver emprego, não nos níveis de 2012 ou 2013, mas certamente em situação melhor que em 2015 e em 2016”, afirmou.
A empresária Cláudia Sathler é proprietária de sete lojas de roupas em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Atualmente, ela conta com 80 funcionários trabalhando nesses estabelecimentos. A expectativa, segundo Cláudia é que, com as contratações temporárias, esse número seja dobrado até o fim do ano.
No entanto, a empresária diz que ainda está desconfiada da recuperação econômica. “A perspectiva para este ano, sinceramente, não dá para considerar ainda. Sempre devemos estar otimistas para melhorar, mas temos que aguardar outubro e novembro para ver se existe esse crescimento realmente”, disse.
De acordo com José Carlos Bergamin, a estimativa da Fecomércio é que, de agosto até o fim do ano, haja a abertura de 500 a 600 estabelecimentos comercias no Espírito Santo. A maior parte deve ser de lojas pequenas abertas para atender as demandas dentro dos bairros.

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