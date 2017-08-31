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O setor do Comércio capixaba começa a demonstrar recuperação. Essa, pelo menos, é a visão da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) que aponta que, até o fim do ano, cerca de 3 mil empregos temporários sejam criados. A estimativa é que aproximadamente 30% desse pessoal seja efetivado no ano que vem.

Your browser does not support the audio element. Comércio deve abrir 3 mil vagas temporárias até o fim do ano no ES

Segundo o diretor da Fecomércio, José Carlos Bergamin, em 2016 houve poucas contratações temporárias. Além disso, ele destaca que a queda no número de postos de trabalho tem sido estancada, o que pode indicar um cenário mais favorável.

“Agora, a gente já estabilizou a queda, já melhoramos um pouquinho. Assim, nós vamos ter que retornar a empregar. Então, vai haver emprego, não nos níveis de 2012 ou 2013, mas certamente em situação melhor que em 2015 e em 2016”, afirmou.

A empresária Cláudia Sathler é proprietária de sete lojas de roupas em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Atualmente, ela conta com 80 funcionários trabalhando nesses estabelecimentos. A expectativa, segundo Cláudia é que, com as contratações temporárias, esse número seja dobrado até o fim do ano.

No entanto, a empresária diz que ainda está desconfiada da recuperação econômica. “A perspectiva para este ano, sinceramente, não dá para considerar ainda. Sempre devemos estar otimistas para melhorar, mas temos que aguardar outubro e novembro para ver se existe esse crescimento realmente”, disse.