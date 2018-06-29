Comércio deixa de faturar R$ 20 milhões em dias de jogos da Seleção

Capixabas se concentram para assistir a estreia do Brasil na Copa do Mundo Crédito: Carlos Alberto Silva

Em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo, é comum ver o trânsito carregado de pessoas voltando para casa antes da partida começar. Depois do apito inicial, as ruas ficam praticamente vazias. Para quem está de folga, o clima é de festa. Mas quem não tem motivos para comemorar é o setor do comércio no Espírito Santo, que estima uma perda de faturamento de cerca de R$ 20 milhões a cada jogo da seleção na Copa.

Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, quando o Brasil joga, a maior parte dos comerciantes acaba fechando as portas já que não há clientes para comprar. Com isso, o setor deixa de faturar cerca de R$ 20 milhões quando os jogos acontecem em dias úteis.

Your browser does not support the audio element. Comércio deixa de faturar 20 milhões de reais em dias de jogos da Seleção

Caso o Brasil avance até a final, José Lino Sepulcri projeta mais prejuízos, mas espera que os consumidores fiquem mais otimistas. “A partir do momento em que o Brasil ultrapassar os adversários, a tendência é ir melhorando gradativamente, mas não podemos sonhar com grandes milagres. Infelizmente, esta Copa de 2018 está deixando a desejar para o Comércio.”

Segundo José Lino Sepulcri, época de Copa do Mundo é um bom momento para os comerciantes faturarem mais com vendas de produtos relacionados à Copa, mas isso não tem acontecido no Mundial de 2018. Ele afirma que os gastos dos consumidores têm girado entre R$ 100 e R$ 200 para pequenas comemorações com as famílias.

De acordo com o presidente da Fecomércio, as televisões são, geralmente, o produto com o qual o comércio mais fatura nesta época. Em 2018, as vendas desses aparelhos ainda não alavancaram, disse Sepulcri.

Chef Juarez Campos Crédito: Nará Paraná/Arquivo AG

Cláudia Gomes é proprietária de um salão de beleza na Praia da Costa, em Vila Velha, e estima queda de 30% no faturamento em dias de jogos do Brasil. “Os clientes desmarcam ou não aparecem. Como eu também vendo cosméticos, essas vendas caem. Realmente, a queda é grande.”

Com as ruas vazias em dias de jogos do Brasil, grande parte das pessoas ficam mesmo ligadas na seleção na hora das partidas. No entanto, há quem prefira evitar ver o time em campo, seja porque não gosta de futebol ou porque prefere não se exaltar, como é o caso do chef e comentarista da CBN Juarez Campos. Ele conta que fica muito nervoso durante os jogos e, por isso, cogita outras opções de entretenimento.