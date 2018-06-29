Comércio deixa de faturar R$ 20 milhões em dias de jogos da Seleção

Em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo, é comum ver o trânsito carregado de pessoas voltando para casa antes da partida começar. Depois do apito inicial, as ruas ficam praticamente vazias. Para quem está de folga, o clima é de festa. Mas quem não tem motivos para comemorar é o setor do comércio no Espírito Santo, que estima uma perda de faturamento de cerca de R$ 20 milhões a cada jogo da seleção na Copa.
Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, quando o Brasil joga, a maior parte dos comerciantes acaba fechando as portas já que não há clientes para comprar. Com isso, o setor deixa de faturar cerca de R$ 20 milhões quando os jogos acontecem em dias úteis.
Comércio deixa de faturar 20 milhões de reais em dias de jogos da Seleção
Caso o Brasil avance até a final, José Lino Sepulcri projeta mais prejuízos, mas espera que os consumidores fiquem mais otimistas. “A partir do momento em que o Brasil ultrapassar os adversários, a tendência é ir melhorando gradativamente, mas não podemos sonhar com grandes milagres. Infelizmente, esta Copa de 2018 está deixando a desejar para o Comércio.”
Segundo José Lino Sepulcri, época de Copa do Mundo é um bom momento para os comerciantes faturarem mais com vendas de produtos relacionados à Copa, mas isso não tem acontecido no Mundial de 2018. Ele afirma que os gastos dos consumidores têm girado entre R$ 100 e R$ 200 para pequenas comemorações com as famílias.
De acordo com o presidente da Fecomércio, as televisões são, geralmente, o produto com o qual o comércio mais fatura nesta época. Em 2018, as vendas desses aparelhos ainda não alavancaram, disse Sepulcri.
Cláudia Gomes é proprietária de um salão de beleza na Praia da Costa, em Vila Velha, e estima queda de 30% no faturamento em dias de jogos do Brasil. “Os clientes desmarcam ou não aparecem. Como eu também vendo cosméticos, essas vendas caem. Realmente, a queda é grande.”
Com as ruas vazias em dias de jogos do Brasil, grande parte das pessoas ficam mesmo ligadas na seleção na hora das partidas. No entanto, há quem prefira evitar ver o time em campo, seja porque não gosta de futebol ou porque prefere não se exaltar, como é o caso do chef e comentarista da CBN Juarez Campos. Ele conta que fica muito nervoso durante os jogos e, por isso, cogita outras opções de entretenimento.
Um dos questionamentos do chef é em relação ao funcionamento das salas de cinema na Grande Vitória. Na próxima segunda-feira (2), o Brasil joga às 11h. Nesse horário, há redes de cinema em shoppings da região metropolitana que vão transmitir a partida da seleção, com ingressos que variam de R$ 40 (inteira) e R$ 80 (inteira para sala VIP). Mas quem estiver procurando por um filme vai ter que procurar outra alternativa. Não há sessões programadas para este horário na próxima segunda.