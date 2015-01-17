Após a correria das compras de Natal e fim de ano, o mês de janeiro costuma ser de gastos mais contidos para boa parte da população. Com isso, o comércio tenta atrair o consumidor com liquidações e várias promoções. Pelo comércio de Vitória, é fácil perceber lojas que estampam cartazes de promoção em suas vitrines - com descontos que vão de 10% a 70%.

Your browser does not support the audio element. Comércio de Vitória tem horário ampliado e descontos de até 70% em janeiro

Na Praia do Canto, é até difícil encontrar uma loja que não esteja fazendo promoção. Há descontos para roupas masculinas e femininas, calçados e acessórios. Os descontos chegam a até 70%. Alguns estabelecimentos dão descontos variados de acordo com a quantidade de peças compradas. Uma peça adquirida dá 10% de desconto, duas 20%, até cinco peças, com desconto de 50%.

Em outros bairros como em Jardim da Penha e no movimentado comércio do Centro, as promoções também estão presentes. A comerciária Elizabeth Ribeiro aproveitou a manhã deste sábado (17) para comprar algumas roupas. Ela gosta de fazer compras no mês de janeiro.

“É melhor para comprar, tem menos tumultos, mais promoções, os atendentes têm um tempo maior para a gente”, disse.

Além dos descontos e de condições facilitadas para compra, algumas lojas também estão esticando o horário. Uma loja de móveis e eletrodomésticos está abrindo às 7h e fechando às 20h. O vendedor Eduardo Neves diz que o momento é de atrair os clientes, já que o ano passado não foi de boas vendas..

“As vendas deram uma caída no ano passado, por isso precisamos investir em marketing e botar boas promoções para trazer o cliente para dentro da loja”, explicou.