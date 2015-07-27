A crise econômica impede que as expectativas sejam boas para o comércio em relação ao Dia dos Pais deste ano. Seguindo o cenário das datas comemorativas, no primeiro semestre, a estimativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória é que haja uma queda de 2,5% nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior. Inclusive, em 2014, quando a crise já se desenhava com a disputa política durante as eleições, a redução no varejo girou em torno de 3%.

Os indicadores da economia para o segundo semestre não apontam para uma melhora, segundo o diretor da CDL, Marcelo Salles. "A expectativa, infelizmente, não é a das melhores. Temos vários fatores que vêm contribuindo para que a gente faça essa previsão. Primeiro, aqueles que já vêm sendo discutido há bastante tempo: a inflação e a diminuição da renda real, que impacta o poder de compra das famílias. Neste ano estamos lidando, ainda, com um fator muito sério que não estava tão grave no ano passado: o desemprego. Estamos tendo um decrescimento de vendas e nada indica que isso vai melhorar", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Comércio de Vitória prevê queda nas vendas para o Dia dos Pais

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o Espírito Santo foi o estado que teve a maior queda de vendas no comércio, de acordo com Salles. "Não estou contando o varejo ampliado, que envolve o setor de carros, que só agravaria os números. Nossa economia, quando o país vai bem, ela sobe acima da média nacional. Mas quando o país val mal, nós também temos essa característica do nosso resultado ser pior que a media nacional. O varejo do Espírito Santo tem apresentado números muito ruins", avaliou.

O aumento da inadimplência é o principal fator que frusta a expectativa das atividades comerciais. Dados da CDL – administrador do Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) – indicam que no Brasil são 53 milhões de pessoas negativadas. No Espírito Santo, esse número chega a 550 mil.

Bairro nobre não vê crise

Se a visão geral do varejo é que as coisas vão de mal a pior, o comércio de rua na Praia do Canto, bairro nobre de Vitória, acredita que o Dia dos Pais deve dar um fôlego para os lojistas. A data é a segunda maior do ano para o segmento de moda masculina, perdendo apenas para o Natal.

O vice-presidente da Associação dos Comerciantes da Praia do Canto, César Saade, aposta que as vendas devem crescer em 5% em relação ao ano anterior, quando as vendas aumentaram em torno de 10%.

"Ninguém vai deixar de presentear as pessoas. É uma data tradicional. O pai é a figura importante no seio da família. E as pessoas estão buscando alternativas. De repente diminuir o valor do presente ou buscar alternativas de comprar em conjunto, cotizar na família e comprar um presente melhor. Nossa expectativa é, sim, de um crescimento. Não como gostaríamos, mas um crescimento que nos ajude a girar o estoque encomendando para o dia dos pais", explicou. Ainda na avaliação de Saade, o comércio da Praia do Canto não sofre tanto com a crise.

"Estamos sentindo menos do que a média do comércio de Vitória. É um bairro diferenciado. Temos pesquisas recentes que apontam a Praia do Canto como o terceiro bairro em renda per capta do Brasil, comparado ao número de moradores. Não é muito suscetível à crise. Claro, as pessoas ficam mais com receio do que com a falta de dinheiro", ponderou o vice-presidente da Associação de Comerciantes.