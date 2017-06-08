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Comércio de Laranjeiras recebe 1,7 mil vagas do rotativo

Serra Sede também passa a integrar o sistema rotativo até o fim do ano, com 300 vagas. Outras regiões da cidade vão contar com o sistema, de acordo com a prefeitura

Publicado em 08 de Junho de 2017 às 14:54

Publicado em 

08 jun 2017 às 14:54
Jadir demorou para achar uma vaga de estacionamento Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória
A região comercial de Laranjeiras, na Serra, vai passar a ter estacionamento rotativo no segundo semestre. A administração municipal disponibilizou 1,7 mil vagas. Um decreto já foi publicado nesta semana e a prefeitura estima abrir em breve o processo de licitação. O valor deve variar entre R$ 1,00 e R$ 3,50 para permanência de duas a três horas em cada vaga, no máximo.
Comércio de Laranjeiras recebe 1,7 mil vagas do rotativo
A região comercial da Avenida Central é uma das mais complicadas de se estacionar. O representante de consórcios e metalúrgico Jadir Rosa da Silva, de 41 anos, demorou para achar uma vaga nesta quinta-feira. “Fiquei meia hora rodando aqui e não achei. É complicado, você tem que pagar estacionamento às vezes. Perdemos muito tempo. Eu acho viável (o rotativo), mas está um pouco salgado”, comentou.
O analista judiciário Jefferson Dettogni, de 45 anos, não concorda muito com o rotativo. “Pode ser que ajude sim, mas é um custo a mais. Talvez a solução seja abrir novas vagas, edifício de garagem ou algo do tipo. Às vezes a pessoa precisa de algo rápido e tem que pagar esse valor”, destacou.
OUTROS BAIRROS
Serra Sede também passa a integrar o sistema rotativo até o fim do ano, com 300 vagas. Outras regiões da cidade vão contar com o sistema, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano da Serra, Tarcísio Bahia. “A gente tem bastante demanda por vagas. Um (bairro) por causa da área comercial, no caso Laranjeiras, e outro, Serra Sede, por ser um centro administrativo. Mas em um segundo momento, queremos estender também para Jardim Limoeiro”, disse.
O sistema de rotativo na Serra deve funcionar por meio de aplicativo, sem tótens (como em Vitória) e com pontos de venda. O funcionamento deve ser entre 8 e 18 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, de 8 às 14 horas. No total serão 45 ruas e avenidas com o sistema.

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