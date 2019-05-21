Pedro Lima, dono de uma oficina mecânica que teve prejuízos em Cobilândia Crédito: Caíque Verli

Comerciantes da Grande Cobilândia ainda tentam contabilizar os prejuízos provocados pela enchente em Vila Velha. Três dias após as fortes chuvas que atingiram o município, a região ainda tem vários pontos de alagamentos, impedindo o funcionamento de lojas que foram invadidas pela água ou que estão isoladas.

Donos de lojas apontam que o comércio demora de quatro a seis dias para recuperar a normalidade e que essa será praticamente uma semana perdida para a atividade em bairros da região. A Fecomércio estima que em toda a Grande Vitória os danos ao setor girem em torno de R$ 25 milhões. Mesmo nos pontos comerciais abertos em Cobilândia, a movimentação ainda é fraca porque muitos clientes não conseguem chegar às lojas.

Comerciante coloca produtos molhados na calçada em Cobilândia Crédito: Caíque Verli

Um desses prejudicados é Pedro Lima, dono de uma oficina mecânica que teve inúmeros prejuízos. Ele chegou a levantar o pisto do ponto comercial para evitar os alagamentos mas não deu certo. "Levantei 50 cm para não ter mais prejuízo e não adiantou. Desta vez, a água subiu 80. Quando eu levantei foi em 2013, nunca tinha subido tanto assim. Levantei para ficar mais tranquilo, mas que nada. Subiu 80 cm", lamenta Pedro.

Your browser does not support the audio element. Comércio de Cobilândia enfrenta alagamento e perdas de mercadorias

Esta terça-feira foi dia de limpeza na loja de autopeças em que trabalha o gerente Carlos Alberto Rangel. Na segunda-feira, a loja não abriu porque ainda estava cheia d'água. Mesmo depois de aberta, poucos clientes apareceram. "A loja a gente até consegue abrir, mas só que infelizmente os clientes não vêm porque tem medo dos alagamentos. Então, eles deixam de vir à loja", conta.

Pontos de alagamentos em Cobilândia: moradores ainda sofrem no bairro Crédito: Caíque Verli

Além do comércio, outros serviços também continuam impactados. A Maternidade de Cobilândia, que foi invadida pela água, segue sem previsão de ser reaberta. Funcionários da unidade disseram que, só nesta terça-feira, eles conseguiram começar a limpar o espaço. Como esse trabalho de higienização é mais complexo, não é possível dizer quando será reaberto.

Cinco escolas da rede municipal ainda seguem sem aula: as unidades municipais de educação infantil Maria Eliza Vereza Coutinho (São Conrado), José Silvério Machado (Jardim Marilândia) e Professora Normília da Cunha Santos (Terra Vermelha); e as unidades de ensino fundamental Paulo Mares Guia (Cobilândia) e Izaltina Almeida Fernandez (Jardim Marilândia).