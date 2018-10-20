Lojas de shoppings estão entre aquelas que vão abrir vagas temporárias, diz Fecomércio Crédito: Divulgação

fila gigantesca que se formou em Vitória por pessoas que buscavam uma vaga de emprego numa rede de supermercados, nesta sexta-feira (19), expôs a demanda enorme por uma recolocação no mercado de trabalho, ou mesmo para ter a chance do primeiro emprego. Com a aproximação da época de Natal, o comércio é o setor que pode absorver parte dessa mão de obra com a abertura das vagas temporárias - com três meses de duração. A expectativa é que o setor abra cerca de 3 mil oportunidades temporárias em todo o Espírito Santo, sendo que a maior parte das vagas é para a função de vendedor de loja em shoppings e de ruas nos diferentes centros comerciais.

Your browser does not support the audio element. Comércio capixaba prevê abertura de 3 mil vagas temporárias no Natal

O setor mostra sinais positivos na recuperação econômica após dois anos de crise. Segundo o diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Antônio Pupim, aproximadamente 20% dessas pessoas devem ser contratadas definitivamente após o Natal.

“As empresas enxugaram bastante, reduziram o quadro. O último mês já apresentou sinais bons e a expectativa é que melhore ainda mais. Vai ser bastante positiva a geração de empregos. Pode ser que mais de 20% acabem sendo efetivados”, disse o diretor da Fecomércio-ES.

De acordo com Pupim, a expectativa é que o comércio tenha um crescimento no faturamento de 1,8% em relação ao período do Natal do ano passado. Em 2017, houve queda de 2,3% em relação a 2016 e o número de contratações temporárias girou em torno de 2,5 mil vagas.

POLO DE CONFECÇÕES

Somente na Glória, importante polo comercial de Vila Velha, a estimativa dos lojistas é de que 2 mil vagas temporárias sejam abertas para este período natalino. Esse cálculo específico para o bairro é da presidente da Associação dos Comerciantes da Glória (Uniglória), Amel Aboul, que ainda destacou que o faturamento dos estabelecimentos da região chega a aumentar 60% durante o Natal.

A quantidade de currículos recebidos é tanta que, segundo Amel Aboul, comerciantes estão desconsiderando aqueles que são entregues pessoalmente. A Uniglória pede que os currículos sejam enviados para o e-mail [email protected] ou cadastrados no site www.modagloria.com.br

A maior parte das oportunidades nas lojas da região é para vendedores. No entanto, Amel Aboul também cita outras funções que têm vagas abertas. “Nós temos auxiliar de loja, que são pessoas que dobram as roupas; precisamos de estoquistas, porque aumenta a quantidade mercadorias e, por isso, precisamos de mais pessoas e de trabalhadores mais ágeis nos estoques; e temos também vagas para seguranças”, enumerou.

PREPARAÇÃO

André Busato possui duas lojas de artigos de vestuários masculinos. Hoje, conta com quatro funcionários, mas já está preparando as contratações temporárias para o Natal. Na próxima segunda-feira, uma vendedora já começa a trabalhar. Outras duas ainda serão contratadas. Nas lojas dele, ao menos uma pessoa será efetivada após o término do contrato temporário, que tem duração de três meses.

“A princípio, essa pessoa que começa na segunda tem uma probabilidade grande de ser efetivada. Em relação às outras duas, penso em trabalhar com elas no máximo por três meses, com contrato de experiência. Havendo necessidade, vamos prorrogar por mais tempo”, contou.