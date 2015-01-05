Quem está voltando ao trabalho após os recessos de fim de ano, mas não vê a hora de voltar a descansar tem uma boa notícia: 11 feriados vão cair em dias de semana, o dobro de 2014. Ainda há os feriados locais, de cada município, que podem “enforcar” algumas datas, como o Aniversário de Vitória, 8 de setembro, que vai cair numa terça-feira. No entanto, este alto número de feriados não é sinônimo apenas de vantagens. O comércio já começa a planejar alternativas para amenizar os prejuízos com a redução de dias úteis.Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepuclre, o ano de 2014 registrou o pior índice dos últimos dez anos no comércio capixaba e, portanto, o ano de 2015 precisa ser de recuperação. No entanto, o número de feriados deve prejudicar a retomada do crescimento.
Comércio capixaba já se preocupa com prejuízos em 2015
“O ano passado foi o pior ano em termo de rentabilidade. Neste ano de 2015, teremos aí 12 feriados oficiais. Com certeza, teremos um prejuízo enorme, de modo geral. E além do excesso de feriados, temos os enforcamentos. Se cai numa quinta, automaticamente a sexta e o sábado são dias mortos para o comércio”, declarou à Rádio CBN Vitória.
Apesar da expectativa negativa, Sepulcre lembrou que em 2014 a realização da Copa do Mundo no Brasil também gerou muitos dias sem funcionamento no comércio, assim como a instabilidade do período eleitoral que também reduziu as vendas.
Pelo comércio de Vitória também há preocupação com o grande número de feriados. Gerente de uma loja de calçados, Marcos Silva, diz que essas situações são boas para muita gente, mas prejudicam o comércio. “É complicado porque não funcionamos em feriados. Um dia a menos no ano faz diferença para a gente, mas vamos tentar compensar nos outros dias”, contou.
O presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcre, ressaltou que o ano ainda não começou para o comércio, já que até o dia 5 muitos serviços permaneceram em recesso. O próximo feriado acontece nos dias 16 e 17 de fevereiro o Carnaval.
Confira uma lista com os principais feriados do ano:
01/01/15 (Quinta-feira) - Confraternização Universal
16/02/15 (Segunda-feira) e 17/02/15 (Terça-feira) - Carnaval
03/04/15 (Sexta-feira) - Paixão de Cristo
13/04/2015 (Segunda-feira) - Nossa Senhora da Penha (Feriado estadual)
21/04/15 (Terça-feira) - Tiradentes
01/05/15 (Sexta-feira) - Dia do Trabalho
04/06/15 (Quinta-feira) - Corpus Christi
07/09/15 (Segunda-feira) - Independência do Brasil
12/10/15 (Segunda-feira) - Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
02/11/15 (Segunda-feira) - Finados
15/11/15 (Domingo) - Proclamação da República
25/12/15 (Sexta-feira) - Natal