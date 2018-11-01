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Comércio capixaba fecha setembro com saldo positivo de contratações

Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomério), considera que essas contratações indicam uma retomada da economia e essa deve ser uma tendência nos próximos meses

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 19:37

Publicado em 

01 nov 2018 às 19:37
Carteira de trabalho: 12% da população sem emprego Crédito: Arquivo
Em setembro deste ano o setor do comércio terminou o mês com saldo positivo de 3.341 contratações, ou seja, as vagas preenchidas no setor foi bem maior que as demissões. Para a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomério), essas contratações indicam uma retomada da economia e essa deve ser uma tendência nos próximos meses
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o levantamento, em setembro o setor contratou 26.297 pessoas e dispensou 22.956, ou seja, o número de contratações foi maior que as demissões. No ano passado, o saldo foi de 565 contratações.
Entretanto, se o mês de setembro foi produtivo na área trabalhista, o mesmo não aconteceu no acumulado do ano. De janeiro a setembro o setor de comércio contratou 59.370 pessoas e demitiu 61.234, totalizando um saldo negativo de 1.864 vagas.
O presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, destacou que o saldo anual negativo de vagas de emprego é um reflexo das dificuldades econômicas do país, porém, ele diz que esse aumento nas contratações em setembro mostra uma retomada na economia e essa deve ser uma tendência nos próximos meses.
“Na minha visão, principalmente com essa definição política a nível federal, a tendência, principalmente agora, neste período de contratações temporárias, deverá melhorar sensivelmente”, disse.
Quem sempre consegue emprego neste período de final de ano é o jovem Douglas Raider, 24 anos. Há três anos ele começou a trabalhar como atendente em uma pista de patinação, em contratação temporária. Nos próximos anos ele foi chamado novamente e agora já é gerente. A contratação começou nesta quinta-feira (01) e termina dia 1º de fevereiro.
Para Douglas, essa é uma opção de renda extra no final de ano. “Durante o ano eu trabalho com minha mãe, ela tem um buffet de festas. No final de ano, fico nesse emprego temporário, o salário compensa muito”, conta.
Até o início de dezembro, o setor de comércio vai contratar três mil temporários, com chance de efetivação para 20% desse total.

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