A Federação do Comércio (Fecomércio) estima um prejuízo de R$ 550 milhões este ano por causa dos feriados. Em 2017, serão 11 feriados estaduais e nacionais no Espírito Santo, com a maior parte das datas caindo em segundas e sextas-feiras, prolongando o final de semana. Além disso, vários dos feriados deste ano caem na quinta-feira, o que gera a possibilidade de “emendar o feriado”.

Your browser does not support the audio element. Comércio capixaba estima prejuízo de meio bilhão com feriados em 2017

O montante acima de meio bilhão de reais, conforme estimativa do setor, não leva em consideração os demais dias em que o movimento cai em função do prolongamento das datas comemorativas.

Quando o feriado cai em dia útil gera prejuízos para o comércio e, nas ocasiões em que é prolongado, afeta ainda mais, já que o movimento diminui consideravelmente.

A ocorrência dessas datas prejudica a maioria das atividades produtivas e aumenta os custos daquelas que precisam abrir (essenciais). No caso do comércio, para funcionar no feriado o empresário tem um custo maior com o funcionário, por exemplo, que chega a custar 100% a mais, segundo os empresários.

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