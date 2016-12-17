O comércio capixaba faturou até o momento 35% do esperado para o mês de dezembro com o Natal, segundo dados da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES). A expectativa é de que, na semana que antecede a data comemorativa, as vendas completem outros 50%, e após o Natal o faturamento seja de 15% do mês de dezembro com as liquidações.

A internacionalista Roberta Ferro, de 22 anos, não quis deixar para última hora e foi com parte da família neste sábado (17) adiantar as compras na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. No Natal serão aproximadamente 20 pessoas comemorando juntas, com presente garantido para todo mundo. “A gente prefere ir agora porque na semana (antes) tem muita gente e, às vezes, os produtos acabam. E acho que como a demanda é grande, os produtos ficam mais caros. Os comerciantes aproveitam para ganhar um pouco mais de dinheiro”, acrescenta.

Your browser does not support the audio element. Comércio capixaba espera fazer metade das vendas previstas para o Natal em uma semana

A comerciante Graziela Nunes, de 37 anos, foi ao Polo de Moda da Glória, em Vila Velha, no mesmo dia em busca de um presente para a filha e outros parentes. A pesquisa para ela foi a forma de encontrar um presente mais em conta. “A crise afastou muito as pessoas, eu tenho comércio e sei como é isso. Então a gente tem que fazer pesquisa mesmo. É chegar cedo e não ter pressa de ir embora”, disse.

Para o diretor da Fecomércio-ES, José Carlos Bergamin, o valor do faturamento de dezembro deve empatar com o do ano passado, que teve queda 10%, se comparado a 2014. No acumulado do ano, no entanto, deve ser diferente, já que até novembro o comércio capixaba havia tido queda de 4%. "Empatar num ambiente de inflação, de custos onerados para a operação do varejo não é muito bom. Mas é melhor do que ficar perdendo como estávamos até novembro em torno de 4%”, ressalta.