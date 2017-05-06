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DATA ESPECIAL

Comércio capixaba espera crescimento de 3,6% no Dia das Mães

No ano passado o faturamento caiu 15% no período em relação a 2015

Publicado em 06 de Maio de 2017 às 12:52

Publicado em 

06 mai 2017 às 12:52
Mikaew observa o que a mãe precisa antes de comprar o presente Crédito: Kaique Dias CBN Vitória
Os lojistas capixabas estão na expectativa de que o comércio volte a crescer no Dia das Mães deste ano. Segundo estimativas da Federação de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), o setor deve ter aumento de 3,6% nas vendas em 2017, em relação a 2016. No ano passado o faturamento caiu 15% no período.
O Dia das Mães é a segunda principal data comemorativa do ano, perdendo espaço apenas para o Natal, que figura em primeiro. Segundo a Fecomércio-ES, no ano passado a expectativa de gasto médio para presentes era de R$ 100 por pessoa, mas ficou apenas em R$ 75. Neste ano, os presentes devem custar entre R$ 80 e R$ 100.
O técnico em eletroeletrônica Mikaew Roberto da Silva, de 22 anos, ainda não sabe o que vai dar para a mãe, mas acredita que o presente deve girar em torno dessa expectativa. “Uma base boa é esse valor. Não pode colocar muito para baixo também porque é mãe, e é especial. Normalmente perto do Dia das Mães eu presto atenção no que ela precisa, para dar um presente que agrade, mas que favoreça meu bolso também”, ressalta.
Comércio capixaba espera crescimento de 3.6 por cento no Dia das Mães
A assistente de qualidade Mirela Wanderkoken, de 32 anos, prefere presentear a mãe com dinheiro. Mesmo na crise, ela acredita que o presente não pode faltar. “Mãe é mãe e todo ano elas merecem o que a gente pode dar de melhor. Acho que dessa forma ela compra exatamente o que ela estiver precisando”, argumenta.
CONSUMIDOR AINDA TÍMIDO
Segundo o vice-presidente da Fecomércio-ES, Waldes Calvi, a situação do comércio capixaba ainda não é das mais agradáveis, visto que o capixaba já gastou o dobro no Dia das Mães.  “O consumidor está muito tímido e segurando o consumo. Daí essa expectativa. Em anos anteriores esse ticket médio chegou a R$ 200 no Dia das Mães”, analisa.
Em todo o país, segundo pesquisa do SPC Brasil, 73% dos brasileiros pretendem comprar presentes no Dia das Mães. Entre as principais escolhas estão roupas, perfumes, calçados, cosméticos, flores e chocolates.

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