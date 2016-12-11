Para alavancar as vendas e atrair consumidores, as lojas da Grande Vitória já ampliam o horário de atendimento de final de ano. No pólo de modas da Glória, em Vila Velha, além de abrir as portas aos domingos, os comerciantes contam com a ajuda de um “carretão”, que com a presença do bom velhinho, circula pelos bairros da cidade buscando e levando os clientes para fazer as compras de Natal.

A diretora de marketing da Uniglória, Aline Frasson, explicou que os lojistas também estão apostando em promoções para aquecer as vendas. “A expectativa para este ano é de um crescimento de até 15% em comparação ao ano passado. Estamos com horários diferenciados e quem não pode comprar durante a semana, tem a opção de vir aos domingos. Os restaurantes e lanchonetes da região também estão abertos para dar conforto para quem vier”, afirma.

Your browser does not support the audio element. Comércio aposta em horário estendido e em carretão para vender mais

A empresária Amel Abull, comemora o movimento nos primeiros meses do mês e acredita que dezembro terá saldo positivo em relação aos outros meses do ano. “Nós fecharemos este período de Natal no azul. O resto do ano foi muito negativo, mas tenho boas perspectivas para o mês, pois o fluxo de pessoas circulando nas ruas do comércio já está alto”, comenta.

As lojas abertas aos domingos também levou comodidade para quem não tem tempo de ir às compras durante a semana. Aline Souza, 33 anos, aproveitou o dia de folga para ir às lojas acompanhada da família. A volta para casa foi de carona na carreta que foi colocada à disposição dos clientes, com direito a música e fotos com o Papai Noel. “Achei uma iniciativa muito bacana, porque é mais uma opção de lazer. Além de comodidade para comprar no fim de semana”, disse.

Além de Vila Velha, o comércio nas cidades de Vitória, Cariacica e Serra, também já começaram a funcionar em horários diferenciados. De acordo com o presidente do Sindilojas da capital, Cláudio Sipolatti, as lojas e shoppings de toda região metropolitana estão fazendo promoções e diversas ações para chamar os consumidores. A estimativa do Sindilojas é que o crescimento nas vendas neste período supere os 10%.