Comerciantes vão oferecer produtos sem impostos na Grande Vitória

Comerciantes capixabas vão oferecer produtos sem impostos na próxima quinta-feira (1º). A ação tem o objetivo de alertar os consumidores sobre a carga tributária que é aplicada sobre os produtos. No total, 20 lojas do Shopping Vila Velha e cinco pontos comerciais de uma rede de supermercado da Grande Vitória vão aderir à campanha.

Your browser does not support the audio element. Comerciantes vão oferecer produtor sem impostos na Grande Vitória

O vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Vitória, João Paulo Meinicke, ressalta que o Dia da Liberdade de Impostos não é uma ação promocional e que a intenção é mostrar aos consumidores qual seriam os preços de alguns produtos se não fossem cobrados impostos.

João Paulo Meinicke destaca que o problema para os lojistas não é simplesmente a cobrança de impostos, mas o quanto isso pesa para os empresários e para os consumidores. “Nós não somos contra a cobrança de impostos, mas achamos que os impostos cobrados são muito altos, a carga tributária é muito pesada para o setor produtivo e para a população, porém não vemos o retorno disso”, frisou.

Segundo o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Vitória, os comerciantes que participarem da promoção vão selecionar alguns produtos para venderem sem o valor dos impostos. No entanto, ele salienta que esses produtos não sofrem isenção e que as notas fiscais serão emitidas normalmente. Portanto, o valor que seria cobrado referente aos impostos será um desconto dado pelo próprio lojista.

Para João Paulo Meinicke, o Dia da Liberdade de Impostos serve para despertar nos consumidores a consciência sobre os preços dos produtos. “Quanto você pagaria se não fosse o imposto? Então, por exemplo, se uma coisa custa R$ 10 e o valor do imposto é de R$ 6, ela vai ser vendida a R$ 4. Isso acaba chamando a atenção das pessoas que se perguntam: 'Eu estou pagando R$ 4 aqui, por que é que normalmente eu pago R$ 10?'”, disse.