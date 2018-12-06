Comércios da Grande Vitória terão horários estendidos de atendimento para o final de ano Crédito: Carlos Alberto Silva

Os recentes sinais de melhora na economia do país e do Espírito Santo aumentaram a expectativa de boas vendas de muitos comerciantes para Natal e o Ano Novo. Por conta disso, muitos lojistas vão aproveitar as últimas semanas do ano para ampliar os horários de funcionamento e aumentar a quantidade de vendas. Essa alternativa também ajuda na abertura de novos postos de trabalho.

Your browser does not support the audio element. Comerciantes vão atender em horários estendidos para vender mais

Os comerciantes do Polo de Moda da Glória, em Vila Velha, esperam uma grande circulação de consumidores. Por lá as lojas já estão ficando abertas até as 19h nos dias úteis. Nos sábados o atendimento será de 9h às 18h. Nos próximos quatro domingos as lojas da Glória vão abrir de 9h às 16h.

O comércio da Glória conta com aproximadamente 800 lojas de roupas e confecções. A estimativa é para que 2 mil trabalhadores sejam contratados para vagas temporárias.

HORÁRIOS DA PRAIA DO CANTO

Outro exemplo de região com horários alternativos de atendimento acontece na Praia do Canto, em Vitória. Além de abrir as portas nos três próximos domingos, a partir da próxima segunda-feira (10) as lojas ficarão abertas de 9h às 21h. No próximo domingo (9), o atendimento será de 10h às 16h. Nos domingos dos dias 16 e 23 dezembro as lojas ficarão abertas até as 18h.

O presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, César Saade afirma que 70 postos temporários de trabalho foram abertos na região. A associação conta com 250 comerciantes.

"Historicamente, todo final de ano é uma época que a gente precisa de um aumento no número de colaboradores. Os processos de seleção abriram em outubro e novembro, foram feitas bastante contratações de temporários. No meu ver, pelo otimismo e pela expectativa de crescimento, muitos desses temporários podem se tornar efetivos para o ano que vem", disse o comerciante.

EXPECTATIVA DE VENDAS

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, José Lino Sepulcri, afirmou que a expectativa é para que a média de faturamento do setor de comércio na Grande Vitória seja de até R$ 35 milhões por dia.

Além dos comércios de rua, como na Praia do Canto e na Glória, os shoppings da Grande Vitória também preparam horários especiais de atendimento para as vendas de Natal e Ano Novo. A Fecomércio informou que os lojistas do comércio de rua do Centro de Vitória terão liberdade para escolher o horário de funcionamento.

CONFIRA ALGUNS HORÁRIOS ESPECIAIS

VITÓRIA

Praia do Canto

- Dias úteis: 9h às 21h

- Sábados (9 e 16): 9 as 18; Sábado (22): 9h às 20

- Domingo (9): 10h às 16h; Domingo (16 e 23): 10h às 18h.

Centro de Vitória

- A Fecomércio informou que os lojistas terão liberada para escolher o horário de funcionamento.

Shopping Jardins

- Domingo: 15h às 18h

VILA VELHA

Glória

- Dias úteis: de 8h às 19

- Sábados: 9h às 18h

- Domingos (9, 16, 23 e 30): 9 às 16h

Shopping Vila Velha

Horário de Funcionamento Shopping Vila Velha

De 15 a 19/12 (inclusive aos domingos)

Lojas e quiosques: 10h00 as 22h00 (obrigatório)

10h às 23h (facultativo)

De 20 a 23/12

Lojas e Quiosques - 10h00 às 23h00 (obrigatório)

Dia 24/12

Lojas, Quiosques, Alimentação e Lazer - 10h00 às 18h00

Dia 25/12

Lojas e quiosques - fechados

Alimentação e Lazer - 11h às 22h (facultativo)

Dia 31/12

Lojas, Quiosques, Alimentação e Lazer - 10h00 às 18h00

2019-01-01T00:00:00.000Z

Lojas e Quiosques – Fechado