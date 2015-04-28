Comerciantes terão de padronizar placas ou podem arcar com multa de até R$ 30 mil

Até o final do ano o visual das lojas e estabelecimentos comerciais do Centro de Vitória vai passar por mudanças. Como parte do Plano de Despoluição Visual da Capital, as placas de publicidade deverão seguir um padrão determinado por lei. A partir de agora, painéis e outdoor estão proibidos e cada estabelecimento só poderá ter uma placa ou um toldo. A mudança será gradual e em caso de descumprimento o comerciante pode ser punido com multa que chega a R$ 30 mil. A partir deste mês de maio, os comerciantes só poderão renovar o alvará de publicidade se a placa estiver padronizada. Este alvará é renovado a cada 12 meses. As mudanças fazem parte do plano de revitalização do Centro e vão garantir a visibilidade das fachadas e melhorar o aspecto da região que compreende a área entre o Forte São João até o Cais do Hidroavião, em Santo Antônio.
Comerciantes terão de padronizar placas ou podem arcar com multa de até 30 mil reais
Placas
De acordo com a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, fachadas com até 100 metros poderão ter somente uma placa. Fachadas maiores que 100 metros poderão ter, no máximo, duas placas. A logomarca da empresa e a escrita não muda, segundo a secretária. A padronização está relacionada ao tamanho e a forma.
“Cada empresa tem a sua marca e ela será respeitada. A adaptação é com o tamanho da publicidade, que poderá ser placas, letras ou escrita em um toldo”, contou à Rádio CBN Vitória.
Comerciantes
O comerciante Eugênio Martini conta que a padronização das placas vai ajudar na despoluição visual do Centro. Entretanto, ele conta que cada cidadão precisa fazer a sua parte para deixar a cidade mais acolhedora.
“A responsabilidade é do cidadão, não adianta só cobrar do poder público. Se cada um fazer o seu papel, deixar a calçada e as paredes limpinhas e colocar uma placa padrão, vamos ter uma cidade homogênea e visualmente bonita”, declarou.
Entretanto, na opinião de Martini, para a cidade se tornar visualmente despoluída, a prefeitura também precisa resolver o problema das pichações. “Não adianta padronizar placas se as paredes estão pinchadas. O prefeito deveria criar normas rigorosas com relação as pichações, poderia pedir que o proprietário retire as pichações”, afirmou.
A comerciante Rosa de Souza também aprova a padronização das placas. “Vai ser muito bom para nós, comerciantes. É uma forma de atrair mais pessoas para o centro”, contou.
Conscientização
A campanha de conscientização dos comerciantes para a padronização começou nesta terça-feira (28). Durante um mês eles vão receber orientações de estudantes de arquitetura da Multivix.
Com relação as pichações, a Lenise Loureiro informou que o videomonitoramento tem inibido as pichações. A secretária de Desenvolvimento da Cidade destacou que quando um pichador é flagrado, uma viatura da Guarda Municipal vai até o local e a pessoa é encaminhada para a delegacia.