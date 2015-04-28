Comerciantes terão de padronizar placas ou podem arcar com multa de até R$ 30 mil

Até o final do ano o visual das lojas e estabelecimentos comerciais do Centro de Vitória vai passar por mudanças. Como parte do Plano de Despoluição Visual da Capital, as placas de publicidade deverão seguir um padrão determinado por lei. A partir de agora, painéis e outdoor estão proibidos e cada estabelecimento só poderá ter uma placa ou um toldo. A mudança será gradual e em caso de descumprimento o comerciante pode ser punido com multa que chega a R$ 30 mil. A partir deste mês de maio, os comerciantes só poderão renovar o alvará de publicidade se a placa estiver padronizada. Este alvará é renovado a cada 12 meses. As mudanças fazem parte do plano de revitalização do Centro e vão garantir a visibilidade das fachadas e melhorar o aspecto da região que compreende a área entre o Forte São João até o Cais do Hidroavião, em Santo Antônio.

Your browser does not support the audio element. Comerciantes terão de padronizar placas ou podem arcar com multa de até 30 mil reais

Placas

De acordo com a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, fachadas com até 100 metros poderão ter somente uma placa. Fachadas maiores que 100 metros poderão ter, no máximo, duas placas. A logomarca da empresa e a escrita não muda, segundo a secretária. A padronização está relacionada ao tamanho e a forma.

“Cada empresa tem a sua marca e ela será respeitada. A adaptação é com o tamanho da publicidade, que poderá ser placas, letras ou escrita em um toldo”, contou à Rádio CBN Vitória.

Comerciantes

O comerciante Eugênio Martini conta que a padronização das placas vai ajudar na despoluição visual do Centro. Entretanto, ele conta que cada cidadão precisa fazer a sua parte para deixar a cidade mais acolhedora.

“A responsabilidade é do cidadão, não adianta só cobrar do poder público. Se cada um fazer o seu papel, deixar a calçada e as paredes limpinhas e colocar uma placa padrão, vamos ter uma cidade homogênea e visualmente bonita”, declarou.

Entretanto, na opinião de Martini, para a cidade se tornar visualmente despoluída, a prefeitura também precisa resolver o problema das pichações. “Não adianta padronizar placas se as paredes estão pinchadas. O prefeito deveria criar normas rigorosas com relação as pichações, poderia pedir que o proprietário retire as pichações”, afirmou.

A comerciante Rosa de Souza também aprova a padronização das placas. “Vai ser muito bom para nós, comerciantes. É uma forma de atrair mais pessoas para o centro”, contou.

Conscientização

A campanha de conscientização dos comerciantes para a padronização começou nesta terça-feira (28). Durante um mês eles vão receber orientações de estudantes de arquitetura da Multivix.