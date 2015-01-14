No último domingo (11), começou a funcionar a Rua de Lazer na orla da praia de Jacaraípe, da Serra. Mas a interdição completa da via, que conta com apenas uma pista e alguns espaços para estacionamento desagradou os comerciantes da orla. Com o bloqueio para a passagem de veículos no período de 9 às 15 horas, eles alegam que o movimento nos estabelecimentos e na própria praia praticamente zerou, mesmo sendo um dia de sol forte e verão.A Rua de Lazer funcionou em um trecho de 1,5 km da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, do trecho que vai da altura do antigo Hotel Praia Linda, no cruzamento com a Rua Guaraciaba, até a região do Solemar, conhecido pela prática de surf. A Rua de Lazer começou após a aprovação de um projeto do então vereador Bruno Lamas (PSB) e deve ser mantida até o final do verão.

Your browser does not support the audio element. Comerciantes reclamam de Rua do Lazer em Jacaraípe

A proprietária de um dos restaurantes da avenida, Zuleide Damásio, contou que houve queda de 70% do movimento do seu estabelecimento. Zuleide disse que liberou quatro funcionários mais cedo do expediente, pois não havia clientes.

“Prejudicou muito mesmo. Eu gostaria de pedir às autoridades que revissem isso, porque não tem condição de trabalhar com as ruas fechadas. Ou que eles pegassem um espaço onde não tem comércio, porque a ideia é válida”, declarou à Rádio CBN Vitória.

Ela reclamou ainda que a prefeitura fechou as ruas transversais à orla com gelos baianos, impedindo a entrada de fornecedores dos bares e restaurantes para entregar mercadorias, e também a saída dos moradores, em caso de emergência. Com a orla fechada, o trânsito na avenida principal de Jacaraípe, a Abdo Saad, também ficou caótico, segundo a empresária.

“Eles estão querendo copiar uma ideia de Camburi que não funciona aqui, porque aqui a via é muito pequena e estreita demais, e lá são três pistas e fecham um sentido só”.

O empresário Élcio Ferreiro, que também é dono de um bar na orla, passou pelos mesmos problemas. Ele estima que seu prejuízo, apenas com a queda do movimento do domingo, chegue a R$ 3 mil. Élcio afirma que a prefeitura não comunicou os comerciantes que a interdição iria começar, e por isso, todos foram pegos de surpresa.

Para ele, além disso, a Rua de Lazer não conseguiu atingir seu objetivo, que é de facilitar a prática de esportes, pois devido ao sol muito forte no horário, os moradores e turistas estavam em busca de aproveitar a praia.

“Não teve ninguém nem andando de bicicleta nessa orla, por conta do horário, estava muito quente. Se tivesse movimentação aqui na frente do meu comércio ou na praia, eu não seria contra, mas não tinha movimento, não tinha lazer, não tinha cliente, não tinha nada. Tinha a avenida, a ciclovia e o calçadão sem nenhuma alma viva”, contou à Rádio CBN.

Os comerciantes sugeriram que a prefeitura reavalie a questão, e mude o horário de realização da Rua de Lazer para o final da tarde, ou que ela funcione após o término do verão. Eles também propuseram que mude o trecho em que ela é realizada, passando para um local onde não há comércio.

O outro lado