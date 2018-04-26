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Vitória

Comerciantes reclamam de insegurança no Centro após arrombamentos

Apesar das reclamações, a Polícia Militar diz que realiza operações com frequência no bairro

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 13:48

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

26 abr 2018 às 13:48
Comerciantes da região da Praça Oito, em Vitória, reclamam de insegurança e relatam que o número de arrombamentos tem aumentado no Centro. Alguns afirmam até que querem abandonar o comércio.
Comerciantes reclamam de insegurança no Centro após arrombamentos
O clima ficou ainda mais tenso depois que um homem foi morto nessa quarta-feira (25) dentro de uma loja na avenida Jerônimo Monteiro.
Dono de uma lanchonete, Renato Moraes contou que a loja foi alvo de bandidos há seis meses e diz que não vê policiamento nas ruas. 
"Há um clima de insegurança total. A gente só vê polícia depois que acontece um crime. Você não vê uma segurança preventiva. Está muito complicado o Centro de Vitória e há muito tempo que isso vem acontecendo", lamenta Renato. 
Dono de uma lanchonete, Renato Moraes contou que a loja já foi alvo de bandidos Crédito: Caíque Verli
Uma das últimas vítimas dessa violência foi a Elisângela Costa. A lanchonete dela foi arrombada há dois dias. Foi a quarta vez em três anos. Ela e o marido já pensam em fechar a lanchonete. "A gente está cogitando a possibilidade de fechar. Primeiro, pela falta de policiamento, de segurança, o que não atrai os clientes para o Centro. Então, a gente não está conseguindo trabalhar direito e não tem vantagem mais", afirma Elisângela. 
Por nota, a Polícia Militar garantiu que tem realizado com frequência operações, abordagens e cercos táticos em toda a região do Centro de Vitória, além do policiamento ostensivo rotineiro. A PM relatou, inclusive, que nos últimos dias prendeu um suspeito de roubar um coletivo e recuperou um veículo roubado no bairro. Segundo a PM, o comando da 1ª Companhia do 1º Batalhão tem procurado traçar estratégias a partir das demandas apontadas pelos moradores e comerciantes da área. Por isso, pede que a comunidade estreite relacionamento com a Companhia e denuncie os indivíduos que estão agindo na região através do 181 (Disque-Denúncia).

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