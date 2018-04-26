Comerciantes reclamam de insegurança no Centro após arrombamentos

Comerciantes da região da Praça Oito, em Vitória, reclamam de insegurança e relatam que o número de arrombamentos tem aumentado no Centro. Alguns afirmam até que querem abandonar o comércio.

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Dono de uma lanchonete, Renato Moraes contou que a loja foi alvo de bandidos há seis meses e diz que não vê policiamento nas ruas.

"Há um clima de insegurança total. A gente só vê polícia depois que acontece um crime. Você não vê uma segurança preventiva. Está muito complicado o Centro de Vitória e há muito tempo que isso vem acontecendo", lamenta Renato.

Dono de uma lanchonete, Renato Moraes contou que a loja já foi alvo de bandidos Crédito: Caíque Verli

Uma das últimas vítimas dessa violência foi a Elisângela Costa. A lanchonete dela foi arrombada há dois dias. Foi a quarta vez em três anos. Ela e o marido já pensam em fechar a lanchonete. "A gente está cogitando a possibilidade de fechar. Primeiro, pela falta de policiamento, de segurança, o que não atrai os clientes para o Centro. Então, a gente não está conseguindo trabalhar direito e não tem vantagem mais", afirma Elisângela.