Comerciantes da região da Praça Oito, em Vitória, reclamam de insegurança e relatam que o número de arrombamentos tem aumentado no Centro. Alguns afirmam até que querem abandonar o comércio.
Comerciantes reclamam de insegurança no Centro após arrombamentos
Dono de uma lanchonete, Renato Moraes contou que a loja foi alvo de bandidos há seis meses e diz que não vê policiamento nas ruas.
"Há um clima de insegurança total. A gente só vê polícia depois que acontece um crime. Você não vê uma segurança preventiva. Está muito complicado o Centro de Vitória e há muito tempo que isso vem acontecendo", lamenta Renato.
Uma das últimas vítimas dessa violência foi a Elisângela Costa. A lanchonete dela foi arrombada há dois dias. Foi a quarta vez em três anos. Ela e o marido já pensam em fechar a lanchonete. "A gente está cogitando a possibilidade de fechar. Primeiro, pela falta de policiamento, de segurança, o que não atrai os clientes para o Centro. Então, a gente não está conseguindo trabalhar direito e não tem vantagem mais", afirma Elisângela.
Por nota, a Polícia Militar garantiu que tem realizado com frequência operações, abordagens e cercos táticos em toda a região do Centro de Vitória, além do policiamento ostensivo rotineiro. A PM relatou, inclusive, que nos últimos dias prendeu um suspeito de roubar um coletivo e recuperou um veículo roubado no bairro. Segundo a PM, o comando da 1ª Companhia do 1º Batalhão tem procurado traçar estratégias a partir das demandas apontadas pelos moradores e comerciantes da área. Por isso, pede que a comunidade estreite relacionamento com a Companhia e denuncie os indivíduos que estão agindo na região através do 181 (Disque-Denúncia).