Comerciantes reclamam da sujeira deixada por cães em Vitória

O incômodo é tanto que a gerente de uma loja de roupas de região colocou uma placa curiosa logo na entrada do estabelecimento Crédito: Eduardo Dias

A sujeira causada pelas fezes de cachorros em calçadas e praças tem gerado reclamações de moradores e comerciantes em Jardim da Penha, Vitória. Em muitos casos, a sujeira é deixada por cães que estão acompanhados, mas os tutores não recolhem os dejetos dos animais. O problema desafia as leis da cidade e pode resultar em multa. O incômodo na região é tanto que a gerente de uma loja de roupas colocou uma placa curiosa logo na entrada do estabelecimento. O aviso diz: "Senhor cão, favor educar seu dono".

De acordo com a comerciante Josite Reis, a placa foi colocada para chamar a atenção dos tutores para o problema. Josite afirma que em várias ocasiões precisa lavar a entrada da loja antes de começar a receber os clientes.

"A gente espera que as pessoas tomem consciência e que carreguem uma sacolinha quando sair com o animal, para tirar o cocô dos cachorros das portas das lojas", opinou a comerciante.

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Assim como aconteceu no caso de Josite, a reportagem da CBN Vitória conversou com outros comerciantes e moradores da região que reclamaram da situação.

O estivador Michael Moratti passeou com o seu cachorro na manhã desta sexta-feira e levou uma sacola para recolher os dejetos do animal. Ele afirma que é comum flagrar o descaso de algumas pessoas do bairro com a sujeira causada pelos animais.

O estivador Michael Moratti passeou com o seu cachorro na manhã desta sexta-feira e levou uma sacola para recolher os dejetos do animal. Ele afirma que é comum flagrar o descaso de algumas pessoas do bairro com a sujeira causada pelos animais. Crédito: Eduardo Dias

"Quando eu percebo que os dejetos não foram recolhidos eu tento oferecer uma sacola e orientar que outras pessoas passarão por aquele mesmo espaço, que aquilo ali não é só dela. Muita gente com cultura, muita gente educada e ao mesmo tempo tão mal-educada, infelizmente", reclamou o morador de Jardim da Penha.

SUJEIRA PODE CAUSAR MULTA

A gerente de educação ambiental da cidade, Juliana Sardinha, afirmou que a prefeitura realiza campanhas de conscientização em escolas e bairros para que as reclamações referentes à sujeira causada por cachorros diminua.

A prefeitura de Vitória informou que uma lei municipal estabelece normas para a posse responsável de animais domésticos na Capital. O artigo 12 da lei determina que o condutor do animal fica obrigado a recolher os dejetos fecais eliminados em vias públicas e logradouros públicos. Em caso do não cumprimento do disposto o dono do animal pode receber uma multa de R$ 35,00.