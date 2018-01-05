Os trabalhadores que atuam vendendo mercadorias em quiosques do terminal de Carapina, na Serra, fizeram um protesto na manhã desta sexta-feira (5). A mobilização foi uma reação do grupo a uma possível desocupação e retirada dessas estruturas do terminal.

De acordo com o vendedor Valmir Frederico dos Santos, vice-presidente da Associação de Comerciantes Terminais (Acotub), existe uma determinação da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) para a retirada de diversos quiosques nos terminais de Carapina, Laranjeiras, Vila Velha, Ibes e Itacibá.

Comerciantes protestam contra a retirada de quiosques dos terminais Crédito: Eduardo Dias

Todos os comerciantes que atuam no terminal pagam aluguel ou condomínio, mas os contratos são antigos e não tiveram licitação. Em 2016, quando aconteceram as primeiras mobilizações sobre o assunto, a Ceturb informou que os espaços só podem ser ocupados após disputa em licitação e que a medida para a desocupação dos espaços segue uma recomendação do Tribunal de Contas (TC-ES) e do Ministério Público Estadual (MPE-ES).

O protesto desta sexta-feira começou no momento que oficiais de justiça chegaram ao Terminal de Carapina para cumprir a ordem de fechamento de dois estabelecimentos. O grupo de trabalhadores se uniu para impedir a ação.

Comerciantes protestam contra a retirada de quiosques dos terminais Crédito: Eduardo Dias

Ainda de acordo com Valmir Frederico dos Santos, os donos dos dois quiosques que seriam retirados do Terminal de Carapina nesta sexta-feira foram informados que a retirada foi remarcada para a próxima quarta (10). Por conta disso, um novo protesto dos comerciantes está marcado para acontecer no mesmo dia da ação.

"São quase duas décadas e meia com a gente trabalhando dentro dos terminais. São gerações e gerações. A situação é muito preocupante. Ainda tem essa crise no total no país. Como vamos fazer?", reclamou o comerciante.

Além dos comerciantes que possuem quiosques e lojas, vendedores de picolé também reclamaram afirmando que serão impedidos de trabalhar dentro dos terminais. O vendedor de picolé Luiz Augusto, de 33 anos, sabe que não sabe o que fazer se for impedido de trabalhar no terminal.