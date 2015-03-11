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INSEGURANÇA

Comerciantes gastam R$ 20 mil ao ano para ter segurança privada na Praia do Canto

Valor é a média gasta pelos cerca de 800 lojistas do bairro. Em alguns casos despesa chega a R$ 50 mil em um ano entre os custos de câmeras de videomonitoramento, alarmes, trava para as portas e vigilantes

Publicado em 11 de Março de 2015 às 15:46

Publicado em 

11 mar 2015 às 15:46
Com reclamações constantes de roubos, furtos e arrombamentos no comércio da Praia do Canto, em Vitória, os lojistas estão tendo que abrir o bolso para garantir a segurança de seus estabelecimentos. Segundo a Associação de Comerciantes da Praia do Canto, os proprietários de cada um dos 400 estabelecimentos da região gastam, em média, R$ 20 mil por ano com equipamentos de segurança e funcionários de vigilância.
Comerciantes gastam R$ 20 mil no ano para ter segurança privada na Praia do Canto
O vice-presidente da associação, César Saade, diz que alguns comerciantes chegam a gastar até R$ 50 mil, entre os custos de câmeras de videomonitoramento, alarmes, trava para as portas e vigilantes. Os gastos acontecem por falta de um policiamento mais ostensivo, de acordo com os comerciantes.
“A gente tem levantamento de que os lojistas chegam a gastar, em média, R$ 20 mil anuais. Isso somando todos os gastos com equipamentos e vigilância. É um gasto considerável. O policiamento é deficitário. O efetivo diminuiu e o número de estabelecimentos cresceu, queríamos medias preventivas e eficientes”, disse.
No bairro, os comerciantes têm reclamado constantemente de arrombamentos e invasões às lojas, que acontecem durante a noite e madrugada. Somente neste ano, segundo César Saade, 15 lojistas já sofreram com os crimes contra o patrimônio.
Diretor do Sindicato das Empresas de Segurança Privada no ES (Sindesp), Edimar Barbosa garante que os vigilantes são bem treinados e oferecem a sensação de segurança buscada pelos comerciantes e moradores.
“É um nicho de mercado que surge em razão da violência crescente. Diante da criminalidade elevada no nosso país e no nosso estado, quem tem a mínima condição financeira, investe em segurança”, contou.
Em resposta às reclamações dos comerciantes, o comandante da 3ª Companhia do 1º Batalhão, capitão Resende, informou que a PM conta com o apoio da Prefeitura com ações de promoção social por conta das ocorrências de arrombamentos na região, pois a maioria dos casos é culpa de moradores de rua e usuários de droga. Ele pede para que moradores e comerciantes entrem em contato com a Companhia, que está à disposição pelo telefone 3235-8154. O comando realiza reuniões mensais para discutir as ações de segurança na Praia do Canto.

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