Comerciantes gastam R$ 20 mil ao ano para ter segurança privada na Praia do Canto

Com reclamações constantes de roubos, furtos e arrombamentos no comércio da Praia do Canto, em Vitória, os lojistas estão tendo que abrir o bolso para garantir a segurança de seus estabelecimentos. Segundo a Associação de Comerciantes da Praia do Canto, os proprietários de cada um dos 400 estabelecimentos da região gastam, em média, R$ 20 mil por ano com equipamentos de segurança e funcionários de vigilância.

Your browser does not support the audio element. Comerciantes gastam R$ 20 mil no ano para ter segurança privada na Praia do Canto

O vice-presidente da associação, César Saade, diz que alguns comerciantes chegam a gastar até R$ 50 mil, entre os custos de câmeras de videomonitoramento, alarmes, trava para as portas e vigilantes. Os gastos acontecem por falta de um policiamento mais ostensivo, de acordo com os comerciantes.

“A gente tem levantamento de que os lojistas chegam a gastar, em média, R$ 20 mil anuais. Isso somando todos os gastos com equipamentos e vigilância. É um gasto considerável. O policiamento é deficitário. O efetivo diminuiu e o número de estabelecimentos cresceu, queríamos medias preventivas e eficientes”, disse.

No bairro, os comerciantes têm reclamado constantemente de arrombamentos e invasões às lojas, que acontecem durante a noite e madrugada. Somente neste ano, segundo César Saade, 15 lojistas já sofreram com os crimes contra o patrimônio.

Diretor do Sindicato das Empresas de Segurança Privada no ES (Sindesp), Edimar Barbosa garante que os vigilantes são bem treinados e oferecem a sensação de segurança buscada pelos comerciantes e moradores.

“É um nicho de mercado que surge em razão da violência crescente. Diante da criminalidade elevada no nosso país e no nosso estado, quem tem a mínima condição financeira, investe em segurança”, contou.