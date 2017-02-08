Comerciantes fazem protesto na Grande Vitória e pedem o retorno da PM às ruas

Comerciantes e moradores de Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória, protestaram na tarde desta quarta-feira (8) na Avenida Expedito Garcia pedindo o retorno da Polícia Militar às ruas. Os militares estão fora das ruas desde a última sexta-feira (3), por causa de um protesto de mulheres de policiais na entrada dos quarteis.

O principal motivo do protesto, segundo os comerciantes, é a insegurança presente nas ruas. O local foi alvo de várias ações de criminosos, que arrombaram lojas e saquearam mercadorias. Nesta quarta-feira poucos estabelecimentos abriram durante o dia.

A proprietária de uma loja de instrumentos musicais, Joceia Rizzo, de 45 anos, afirma que nos três dias sem policiamento perdeu aproximadamente R$ 15 mil em vendas que não foram realizadas. “Estamos vivendo em um país com uma crise danada há mais de um ano. Agora vamos quanto tempo sem trabalhar? E nossas contas? Estão vencendo”, lamentou.

O farmacêutico Vinicius Biancardi, de 35 anos, tem uma farmácia e lamenta não poder atender os clientes durante esses dias. “Precisamos de uma ajuda do Governo Estadual e da Polícia Militar. Que esse consenso seja feita. Eu abri ontem e hoje, mas fechei porque ficamos com medo”, explicou.

Alguns lojistas de Campo Grande resolveram abrir durante um tempo, mesmo com a insegurança. Foi o caso do dono de uma galeria, Isaías da Silva. Ele explicou que liberou alguns funcionários, por causa do movimento, e a ideia de abrir foi para não ter mais prejuízos. “Minhas vendas me atenderam, com gasto de funcionário e energia. Não segunda, mas se os outros pensassem como eu pensei o comércio já teria normalizado”, acredita.