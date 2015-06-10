Comerciantes farão campanha para atrair clientes na Leitão da Silva

Desde que as obras na Avenida Leitão da Silva, Vitória, tiveram início, em março de 2014, o comércio da região vem contabilizando prejuízos por causa da queda nas vendas. Para tentar reverter essa situação, a Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva e Imediações (Assemples) vai fazer uma campanha para atrair novamente os clientes. De acordo com o presidente da associação, Wellington Gonçalves dos Santos, as vendas na região caíram 50% no último ano. Essa queda, segundo Wellington, é porque as pessoas acreditam que as obras na via causam congestionamentos. Porém, ele diz que o trânsito na Leitão da Silva é melhor do que em outras vias importantes da Capital, mesmo com as obras. “Nosso trânsito hoje é mil vezes melhor que o da nossa companheira Reta da Penha”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

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Antes do início das obras, faixas nas principais vias da cidade pediam para os motoristas evitarem a Leitão da Silva. Segundo o presidente da Assemples, isso prejudicou o comércio. Agora, a ideia é colocar faixas em alguns pontos da cidade informando que a Leitão da Silva é uma boa opção de tráfego para os motoristas. A prefeitura prometeu apoiar a medida.

Promoções

Para tentar recuperar as vendas perdidas, algumas lojas estão oferecendo descontos e benefícios para os clientes. A gerente de um material de construção localizado na avenida, Suzie Fascini, contou que as obras acabaram beneficiando os clientes, que conseguem um bom desconto na hora das compras. “Estamos facilitando o estacionamento, a entrega e as pessoas estão tendo desconto por causa dessa propaganda que nos negativou um pouco”, disse.

Proprietário de uma borracharia há oito ano no local, Clarindo Rodrigues diz que antes das obras ele fazia cerca de 80 atendimentos por dia, agora não passa de 40. Até os clientes fiéis o abandonaram. “Até os meus clientes deixam de passar por aqui por causa do congestionamento. Eles acabam indo para outro lugar com melhor acesso”, contou.

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